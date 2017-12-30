Огтая Асадова пригласили на заседание Исламского межпарламентского союза

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов приглашен к участию во внеочередном заседании Исламского межпарламентского союза, которое состоится в Тегеране, Day.Az со ссылкой на Trend..

Как отмечается, посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангир-заде на встрече с Асадовым передал ему приглашение спикера Меджлиса Ирана Али Лариджани принять участие в заседании.

Заседание Исламского межпарламентского союза пройдёт 15 января 2018 года.



Асадов поблагодарил за приглашение и подчеркнул необходимость расширения взаимных связей между двумя странами.



На заседании планируется обсуждение последних событий, связанных с Палестиной.

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