Огтая Асадова пригласили на заседание Исламского межпарламентского союза

30 декабря 2017 13:35

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов приглашен к участию во внеочередном заседании Исламского межпарламентского союза, которое состоится в Тегеране,  Day.Az со ссылкой на Trend..

Как отмечается, посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангир-заде на встрече с Асадовым передал ему приглашение спикера Меджлиса Ирана Али Лариджани принять участие в заседании.

Заседание Исламского межпарламентского союза пройдёт 15 января 2018 года.

Асадов поблагодарил за приглашение и подчеркнул необходимость расширения взаимных связей между двумя странами.

На заседании планируется обсуждение последних событий, связанных с Палестиной.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2017 Day.Az