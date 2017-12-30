Оскорбления казаков в армянских СМИ возмутили юг России - ДЕТАЛИ

Кто из старшего поколения не помнит актера Павла Луспекаева? Он всем хорошо известен по роли таможенника Верещагина из фильма "Белое солнце пустыни". Но речь, к сожалению, в данном случае пойдет не о его творчестве.

На днях издание Sputnik Армения опубликовало статью под названием "Смерть Верещагина: как армянина "убила" казачья кровь". Дело в том, что тот замечательный актер был уроженцем казачьего села Большие Салы в Ростовской области, сыном армянина и казачки. И, как вытекает из статьи, лучшие качества были в нем от отца, а худшие - от матери. Худшие - это пристрастие к алкоголю, которое, как считается, в конечном итоге и убило актера. И пришел этот порок, как, видимо, полагают в Армении, с казачьей кровью.

Такое откровенное оскорбление в адрес донского казачества, конечно, не могло остаться незамеченным. И не осталось.

Российский ресурс "Аналитика юга России" опубликовал письмо казачьего полковника Резервного казачьего войска в составе Всевеликого войска Донского Судаченкова Михаила Сергеевича.

Автор письма отмечает, что "родился Луспекаев на Дону, в селе Большие Салы, двести с лишним лет тому назад отведенном Екатериной II под поселение армянам, переселенным из Крыма на Дон. Относительно самого этого события существуют разные точки зрения, но есть то, что никакими историческими спорами не сотрешь - эти два века армяне и казаки жили бок о бок как добрые соседи. А в 1894 года в знак глубокой благодарности ростовские армяне вместе с казаками установили российской императрице памятник на центральной площади Нахичевани-на-Дону.

Да что там памятник - в современной Ростовской области знают, что почти треть состава городской думы донской столицы по происхождению - армяне. Зайдите в областную прокуратуру и почитайте таблички на кабинетах - местные армяне очень ценят работу в этом ведомстве", - пишет донской казак. И продолжает: - Не стоило бы и напоминать об этом, если бы не эта публикация в "Sputnik Армения". Оказывается, великого актера сгубила "казачья кровь". Дескать, алкоголизм в крови у казаков.

В свое время большевики, немало сделавшие для уничтожения казачьего духа, такую чушь настойчиво распространяли. Настолько настойчиво, что пришлось патриарху донского казачества Андрею Петровичу Зимину разъяснять, что в казачьих семьях даже рюмки были величиной с наперсток - настолько не приветствовалось обильное употребление спиртного. Большевики, конечно, в своей ненависти к казакам значительно преуспели - даже в "Sputnik Армения" у них последователи оказались"...

Таким образом, армянство в очередной раз ответило неблагодарностью на доброе отношение. Кому-то это может показаться мелочью, но как бы между прочим обвинив в смерти актера "казачью кровь", армянское издание продемонстрировало неуважение к целому этнокультурному образованию, которым является казачество.

Впрочем, для армянства этот раз не первый и не последний.

Зульфугар Ибрагимов