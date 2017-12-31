Каким был 2017 год для Азербайджана и Европы - ПОДРОБНОСТИ

Уходящий год для Азербайджана выдался особенно успешным, ведь наряду с продвижением интересов государства в глобальной системе международных отношений, углубилась многовекторная внешняя политика, направленная в сторону Запада и Востока. Причем, если восточное направление обусловлено сближением позиций с региональными державами - ближайшими соседями по региону, то в западном фланге первичная роль отведена расширению контактов с Европой, с которой сегодня сложились достаточно надежные партнерские отношения.

Этим отношениям уже не год и не два, Азербайджан и Евросоюз пересекли 25-летний рубеж еще в минувшем 2016 году. Первые контакты начались в далеком 1991 году, в рамках Программы технической помощи странам Содружества TACIS. Фундаментом же дальнейших отношений служит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Оно предоставляет возможности для широкомасштабного сотрудничества в сфере политического диалога, торговли, инвестиций, экономики, законодательства и культуры.

В июле 2003 года ЕС назначил специального представителя по Южному Кавказу, и буквально с начала 2004 года на Азербайджан (как на государство Южного Кавказа) распространяется действие Европейской политики соседства, а также инициатива Восточного партнерства.

Сотрудничество с ЕС для Азербайджана важно, так как мы - молодая страна, которой необходима модернизация экономики и системы государственного управления, и, скорее всего, без европейского опыта, финансовой поддержки, технологий ноу-хау было бы сложно развиваться и интегрировать в мировую экономику.

С 2009 года Азербайджан подключился к европейской интеграционной программе Восточное партнерство, инициированной Евросоюзом для большего сближения ЕС со странами постсоветского пространства. Большим достижением в рамках программы стало долгожданное облегчение визового режима между Азербайджаном и странами Шенгенской зоны. За 25 лет сотрудничества со стороны ЕС на реализацию различных программ развития в Азербайджане было выделено свыше 580 млн. евро, за этот же период было реализовано свыше 30 твиннинг-проектов.

Сегодняшний Азербайджан воспринимается не только в Европе, но и в мире как независимое государство с динамично развивающейся экономикой, большими энергетическими возможностями и в этом есть личный вклад главы государства Президента Ильхама Алиева. Азербайджан показал всему миру способность вести равноправный диалог с серьезными партнерами на большой международной площадке. Успешный результат этой политики сегодня для всех очевиден. Достаточно сказать, что ни одна из стран южно-кавказского региона не пользуется таким высоким авторитетом, как Азербайджан.

Европейский Союз является основным партнером именно Азербайджана, а не, к примеру, Грузии или Армении. При этом 50 процентов иностранных инвестиций Азербайджана приходятся на страны Евросоюза. То, что ЕС хочет расширить партнерство в ненефтяном секторе Азербайджана - результат проведенных реформ, направленных на развитие и усиление этой сферы.

В условиях, когда Азербайджан нацелен на диверсификацию национальной экономики, усилия ЕС однозначно могут стать подспорьем для еще большего развития и укрепления связей с Европейским союзом.

Энергетический фактор

Ключевым сектором в двусторонних отношениях остается энергетика. Европа продолжает заявлять о своей поддержке проекту "Южный газовый коридор". Мегапроект важен с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и диверсификации газоснабжения Европы.

Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность региона и Европы был заложен еще в середине 1990-х годов, когда определилось начало энергетической стратегии страны. В настоящее время Азербайджан обеспечивает пять процентов спроса на газ в странах ЕС. А многомиллиардный проект "Южный газовый коридор" нацелен на обеспечение доступа энергоресурсов из Центральной Азии к внешним рынкам ЕС.

Преимущества БТК

Азербайджан и ЕС тесно сотрудничают в транспортной сфере, и еще одним серьезным подспорьем этому стало недавнее открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая позволит объединить Азию и Европу. Несомненно, это - серьезный шаг в системе транспортных связей, так как проект объединяет Евросоюз, Турцию, Грузию, Азербайджан и Центральную Азию. Европа поддержала этот выгодный проект, так как он значительно улучшит транспортное соединение между Турцией и Болгарией, Азербайджаном и Центральной Азией, а также обеспечит скоростное и надежное транспортное соединение по суше между Европой и Азией вдоль старинного Шелкового пути. С другой стороны, железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, как новый транспортный коридор, связывающий прямым путем Грузию с Турцией, будет способствовать открытию прохода к Европе и Средиземному морю, став более дешевым и коротким транспортным коридором. По оценкам экспертов, он расширит функциональную возможность грузинской железной дороги как альтернативного транспортного коридора между Европой и Азией. И уже отныне страны Европы и Средиземноморья через Грузию и Азербайджан смогут связаться железнодорожным сообщением со странами северной, средней и дальней Азии, а грузы Азербайджана и Средней Азии (нефть и нефтепродукты) будут перевозиться до порта Джейхан Средиземного моря Турции, откуда попадут на мировой рынок, и по проливу Босфор - в Европу.

Приоритетное соглашение для Баку и Брюсселя

На данный момент Азербайджан и ЕС активно работают над подписанием важнейшего документа - Соглашения о стратегическом партнерстве. В этом году шаг за шагом стороны уверенно двигались в направлении подписания знакового документа, через раунды переговоров. Старт переговорам по нему был дан фактически после визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель в феврале текущего года. В рамках двухдневного визита в Брюссель, глава нашего государства провел несколько важных встреч с руководством Евросоюза - председателем Европейского Совета Дональдом Туском, в ходе которых стороны обсудили заключение данного документа. Эта встреча имела знаковый характер, поскольку внесла мощный импульс в укрепление диалога Азербайджана с Европой. Она показала, что у сторон есть желание и огромный потенциал для двустороннего взаимодействия. В Европейском союзе надеются, что предстоящий документ расширит возможности сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта, так как предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС.

О позиции ЕС по Карабаху

Позиция Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта неизменна. Она основана на восстановлении территориальной целостности нашего государства и нерушимости границ и находит понимание в Европе.

Официальные представители Европейского Союза неоднократно заявляли о поддержке позиции Азербайджана в этом вопросе, а также о необходимости мирного урегулирования многолетнего конфликта. Для Азербайджана принципиально важно, что в Европе считают, что нынешний статус-кво не может оставаться таким долго, и что конфликт должен быть урегулирован на основе соблюдения норм международного права. Объективная позиция Европы в этом приоритетном для нас вопросе - дипломатическая победа Азербайджана в европейском направлении, а также знак того, что Европе нужен стабильный и независимый Азербайджан, с которым она готова выстраивать долгосрочное партнерство.

Ведущее государство региона Южного Кавказа, партнер, которому доверяют и Азия, и Европа - это те оценки, которые заслуженно адресованы независимому Азербайджану. И так же закономерно и естественно то, что именно наша страна занимает ведущую позицию в приоритете европейской политики среди всех стран бывшего и некогда могучего Союза.

Матанат Насибова