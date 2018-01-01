Лидеры депутатских фракций Госдумы РФ поздравили Азербайджан с Новым годом - ВИДЕО

Лидеры депутатских фракций Госдумы РФ Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов поздравляют азербайджанский народ и читателей портала "Москва-Баку" с Новым 2018 годом, передает Day.Az.

Геннадий Зюганов, председатель КПРФ:



Со всем своим семейством, от светлой памяти моего отца с удовольствие поздравляю Азербайджан, народ Азербайджана с наступающим Новым годом! Мой отец воевал в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен под Севастополем. Его лечили на Кавказе и по сути спасли в Баку. Там же он учился.

Я бывал в Баку и в целом в Азербайджане. Многое сегодня в азербайджанской столице сделано нового. Она стала одним из красивейших городов не только Европы, Азии, но и мира.

Азербайджан всегда отличался добрым отношением к гостю.

Русский язык в школах Азербайджана - второй по значимости.

Я хорошо знал Гейдара Алиева, мы познакомились в Москве и потом не раз пересекались.

Хотел бы поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича за то, что Вы продолжаете лучшие традиции политики Гейдара Алиева.

Надеюсь, что все лучшее, доброе, что мы, народы России и Азербайджана сумели за многие века накопить в своих отношениях, мы будем развивать и в будущем. От души желаю всем азербайджанцам удачи, здоровья! Давайте и дальше вместе двигаться вперед!

Владимир Жириновский, председатель Либерально-демократической партии России:



Приближается Новый год. Это самый радостный, теплый праздник, поскольку является праздником для всех. Я хочу поздравить жителей Азербайджана! Я бывал в вашей стране. Все у вас идет хорошо. Проблемы есть, но они есть во всех странах - и в Турции, и в Иране, и в России, и Америке, и в Европе. Но в Азербайджане хороший климат, тепло, юг, светло. Вы всегда улыбаетесь. Мы всегда хорошо думаем о вас. С Новым годом!





Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия":



Дорогие друзья! Я поздравляю с наступающим Новым годом всех сотрудников и читателей информационного агентства "Москва-Баку", ну и, конечно же, весь народ Азербайджана! Уверен, что в новом году вместе у нас все получится. Мы, страны СНГ, решаем очень важные задачи. И я не сомневаюсь, что наши общие успехи приведут к тому, что страны СНГ будут занимать все большее место и обладать все большим влиянием и в мировой экономике и, конечно же, в мировой политике.

Для меня Азербайджан - это хорошо знакомая, родная Республика. В свое время я служил в Кировобаде, сейчас это город Гянджа, в воздушно-десантных войсках.

У меня очень много друзей из Азербайджана. В Азербайджане есть такая пословица: "Сосед лучше дальнего родственника". Мы с вами соседи, у нас с вами дружба, которой уже много-много веков. Я уверен, что эта дружба успешно продолжится. А в новом году я хочу пожелать тепла, уюта в ваших домах, счастья и радости всему дружескому азербайджанскому народу! С наступающим Новым годом!





