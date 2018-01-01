Глава представительства ЕС о позитивной динамике в отношениях с Азербайджаном
2017 год был успешным в плане сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом Trend сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
По его словам, в минувшем году Азербайджан и ЕС приступили к работе над всеобъемлющим соглашением. Дипломат также отметил, что деятельность в данном направлении интенсифицируется.
"Как вам известно, в конце ноября в Брюсселе весьма успешно прошел саммит "Восточного партнерства", а Азербайджан и ЕС улучшили понимание позиций и приоритетов друг друга. Обе стороны подчеркнули важность развития сотрудничества",-сказал посол.
Янкаускас также отметил, что переговоры между Европейским Союзом и Азербайджаном по единому авиационному пространству приняли более интенсивный характер и практически близки к завершению.
"Можно сказать, что соглашение готово на 99 процентов. В настоящее время продолжается интенсивная работа по его завершению. Принимая все это во внимание могу сказать, что в отношениях между Евросоюзом и Азербайджаном наблюдалась очень позитивная динамика и мы должны продолжать свою работу опираясь на этот фактор",-сказал он.
Коснувшись перспектив сотрудничества между Баку и Брюсселем в 2018 году дипломат подчеркнул, что существующая динамика отношений будет сохранена и расширена. Кроме того, добавил он, внимание будет сфокусировано на том, чтобы получить больше конкретных результатов.
"Одним из таких результатов может стать завершение соглашения по авиации. Помимо этого, в предстоящем году могут быть достигнуты конкретные результаты по всеобъемлющему соглашению",-пояснил представитель ЕС.
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