2017-й. Год экономических реформ и усиления внутренней политики Азербайджана

Минувший 2017 год был одним из самых знаковых для азербайджанского государства, так как наряду с большими успехами, достигнутыми на внешнеполитической арене, были серьезные достижения и во внутренней политике страны.

Это показали высокие результаты, достигнутые в реализации задач и выполнении многих целей, которые были поставлены перед государством еще в начале минувшего года. А по его итогам в Азербайджане динамично развивались все сферы экономики, совершенствуя свои возможности в условиях рыночной экономики, страна поэтапно проводила диверсификацию основных ее отраслей.

Высокие показатели были достигнуты в области региональной политики государства, проводимой в рамках Госпрограммы по развитию регионов, за счет чего последовательно возрождаются главные и традиционные сферы аграрного сектора.

В минувшем году, так же как и в предыдущие, был проведен целый ряд важных экономических реформ, которые стали серьезным подспорьем для ослабления негативного влияния мирового кризиса на экономику страны.

Государство создало все условия, чтобы качественно улучшить бизнес-среду в Азербайджане, и как результат всестороннего развития малого и среднего предпринимательства, возросли показатели отраслей ненефтяного сектора страны.

Уместно отметить, что за последние годы темпы роста ВВП порой достигали свыше 35-36 процентов, а в среднем экономика Азербайджана за последние шесть-семь лет выросла на 19 процентов. Экономическая политика Азербайджана базируется на ненефтяном секторе, который предполагает импортозамещающую модель, экспорт ненефтяного сектора, развитие транспорта, ИКТ, сельского хозяйства, и, разумеется, все эти шаги однозначно усиливают роль Азербайджана как ведущей региональной державы, которая выстраивает собственную модель управления государством.

В этом направлении было проведено очень много работ. К примеру, масштабным шагом, систематизирующим направления реформ по развитию экономики, стала разработка "Стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики". Эта кропотливая работа заслуживает особого внимания, так как было выбрано верное направление - развитие сельского хозяйства в каждом из экономических районов.

По оценкам экономистов, стратегия развития ненефтяного сектора заточена не только на удовлетворении внутренних потребностей, но и на расширении объема экспорта отечественной продукции. И здесь речь идет о наличии крупных транснациональных компаний, которые составляют основу для развития экономики любой страны, в частности, мелкого и среднего предпринимательства.

Примечательно, что в минувшем году наблюдалась динамика роста объемов экспортной продукции под брендом Made in Azerbaijan.

Государство продолжает уделять пристальное внимание модернизации регионов, и то, что данный процесс находится постоянно в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева, показывали его частые поездки в регионы страны, что серьезно стимулировало их развитие.

В минувшем году таких поездок главы государства было достаточно много, в ходе которых он лично знакомился с работами, проводимыми по улучшению социально-экономических, транспортных и строительных сфер и прочее.

За два десятка с лишним лет независимости Азербайджан добился устойчивого роста уровня жизни и экономики, благодаря чему экономический подъем в стране - один из самых высоких на всем постсоветском пространстве. Особое внимание государства уделяется модернизации дорожной инфраструктуры, работам, нацеленным на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. В регионах и в стране в целом совершенствуется дорожно-транспортная инфраструктура, реализуются крупномасштабные проекты за счет Государственной инвестиционной программы. И год минувший в этом смысле был одним из показательных.

Дорожная инфраструктура - один из приоритетных вопросов политики государства, и расширению дорожной инфраструктуры государство уделяет особое внимание. Примером тому является реализация проекта "40 дорог", обладающего мощными инфраструктурными возможностями, и именно модернизированная дорожная инфраструктура способствует динамичному развитию аграрного сектора, устраняет реальные проблемы в сельскохозяйственной отрасли.

Государство вкладывает огромные финансовые средства в реализацию инфраструктурных проектов, с тем, чтобы создать благоприятную среду для работы и проживания жителей регионов, поэтому любой дорожный проект, прежде всего, предполагает удобство для беспрепятственного перемещения транспорта и граждан.

Аграрная отрасль всегда была одной из ведущих отраслей в Азербайджане, и в минувшем году в регионах наблюдался процесс активного восстановления традиционных сфер: виноградарства, хлопководства, табаководства.

Вместе с тем, развитие традиционных отраслей позитивно отражается как на уровне сельского хозяйства, так и на социальном благосостоянии граждан, соответственно, открывались новые рабочие места, в итоге сократился уровень безработицы в регионах. Сегодня практически нет никаких проблем, связанных с газификацией, подачей питьевой воды и электричества в регионах. В минувшем году в этом направлении также были проведены масштабные работы по социальному обеспечению жителей сел и деревень.

Развитие промышленной части ненефтяного сектора, результатом чего является рост на 3,1 процента ненефтяной промышленности, также свидетельствует об успехе политики индустриализации по итогам минувшего года.

Благодаря успешной реализации Госпрограммы по развитию регионов, в стране за отчетный период были созданы новые рабочие места в большинстве районов страны, открыты свыше 200 тысяч новых рабочих мест, из которых свыше 150 тысячи - постоянные.

Последовательно решаются насущные мелиоративные вопросы, устанавливаются современные оросительные системы на тысячах гектаров земель. Параллельно в регионах проводится политика, связанная с социальной инфраструктурой, строятся новые школы, ремонтируются учебные здания старой постройки, медицинские объекты. Государство за все эти годы непрерывно прилагало усилия для решения проблем людей, подпавших под категорию вынужденных переселенцев, решаются их жилищные вопросы, проблемы трудоустройства и коммунального характера.

Наряду с развитием регионов, широкий размах в минувшем году получили строительные работы в Баку, Сумгайыте, других городах страны. Все эти показатели поспособствовали повышению роли Азербайджана в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума, согласно отчету которого (по GCI-2017-2018 гг), страна еще более усилила свои позиции, переместившись с 37-го на 35-е место. Таким образом, Азербайджан стал лидером среди стран СНГ в рейтинге конкурентоспособности стран по GCI-2017-2018 гг. в сфере защиты интеллектуальной собственности. Этот показатель - наглядный пример успеха отечественной экономики.

Азербайджан, будучи независимым и сильным государством, признается в мире как лидер южно-кавказского региона, с которым ведущие страны тесно взаимодействуют, строят планы на долгосрочное сотрудничество.

Регулярное проведение реформ повышает инвестиционную привлекательность страны, совершенствует бизнес-климат, адаптирует экономику к внешним угрозам и вызовам. Все это говорит о том, что глава государства проводит социально ориентированную политику, в центре которой находится гражданин Азербайджана, его социальное благополучие. Азербайджанское государство остается верным своей социально направленной политике. В то же время стоит отметить, что абсолютно все успехи социального и экономического направления достигнуты благодаря существующей политической стабильности в стране.

Подводя итоги, очевидно, что Азербайджан сделал значительный прорыв во многих направлениях, в том числе, в экономике, торговле, энергетике, с точки зрения усиления военного потенциала, оборонной мощи и прочее. Основой усиления всех этих показателей является четкий внешнеполитический курс государства, а также взвешенная внутренняя политика Азербайджана. Ориентируясь на производство качественной продукции, создавая рынок качественного труда, наша страна добилась лучших результатов в регионе, получила высокую оценку со стороны авторитетных международных организаций, таких как Давосский Всемирный экономический форум. Все эти факты показывают, что Азербайджан избрал правильный внешнеполитический курс, придерживается четкой экономической политики и стремительно идет к развитию и прогрессу.

Матанат Насибова