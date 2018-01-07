Перед армянской армией поставили еще более невыполнимые задачи

Накануне новогодних праздников президент Армении Серж Саргсян сделал подарок одному из своих соратников по карабахскому разбою - главе генштаба ВС Мовсесу Акопяну. Аокпян получил звание генерал-полковника.

И теперь в Армении гадают - чем Акопян заслужил повышение в звании, какими подвигами или, может быть, успехами в развитии вооруженных сил.

Насчет последнего у большинства имеются сомнения, так как никакого развития не видно даже, если смотреть с лупой. Подвиги тоже, вроде, совершать негде. Поэтому побеждает третья точка зрения - Акопян получил звание традиционным армянским путем, то есть путем лести и услужения правящему клану. Не так давно он сделал несколько реверансов министру обороны Вигену Саркисяну, являющемуся, как известно, выдвиженцем и продвиженцем президента Саргсяна. Награда не заставила себя долго ждать. И это при том, что полгода назад ходили упорные слухи о его смещении с должности.

Еще большей награды, с точки зрения властей, заслуживает Акопян за его заявления относительно апрельских боев 2016 года, также прозвучавшие незадолго до повышения в звании. Напомним, что в интервью армянским СМИ глава генштаба заявил о возможности "в любое время восстановить потерянные в ходе апрельской войны армянской стороной позиции", но не считает это необходимым на сегодня.

"Сегодня нецелесообразно решать мелкие задачи ценой жизни солдата и эскалации ситуации", - сказал без пяти минут генерал-полковник, таким образом сведя на нет память о "героизме" погибших в те апрельские дни армянских солдат. Армения, напомним, потеряла несколько сот человек убитыми. Она бы потеряла еще больше, если бы ее армия не побежала. Попытки вернуть линию соприкосновения на прежнее место не удались, и потерянные позиции и высоты были объявлены неважными. То есть несколько сот убитых сложили свои головы напрасно, за не представляющие значимости клочки территории.

И это еще не все. Объясняя, почему армянская армия, если она действительно, как утверждает Ереван, превосходит по всем параметрам азербайджанскую, до сих пор не вернула себе потерянное в апреле, Мовсес Акопян дал понять, что сегодня не до этой ерунды - у нее, оказывается, есть более важные задачи.

"Пусть вам не кажется, что Азербайджан не имеет желания захватить "Арцах". Они имеют виды и на "Арцах" и Сюник, время от времени также и на Ереван, но это им не удается лишь благодаря силе мускулов вооруженных сил", - заявил Акопян.

Действительно, на этом фоне стратегическая высота Лале Тепе превращается в ничто, когда враг "нацелился" аж на Ереван...

Одним словом, глава генштаба правильно обрисовал задачи армянской армии, поставив перед ней еще более невыполнимые, чем в апреле 2016-го, задачи и удружив таким образом всем. В "угрозу" Еревану и Сюнику плавно вписывается и военная диктатура, победившая в Армении. "Нация-армия" - это не блажь, а жизненная необходимость, потому как каждый гражданин должен быть готов защищаться от "кровожадных азербайджанцев".

А тем временем в Армении продолжают обсуждать неприятную ситуацию, сложившуюся перед праздниками в столичном аэропорту, когда тысячи молодых людей, не имеющих при себе военного билета, не смогли выехать на каникулы из страны. Это был очень некрасивый новогодний сюрприз от властей, выбравших именно праздники для начала реализации соответствующего решения правительства.

В этой связи СМИ напоминают бравурные заявления относительно армии президента Саргсяна и отмечают комичность ситуации, при которой верховный главнокомандующий толкает речь о том, что "провожающие сына в армию родители должны быть уверены, что он служит в отлично организованных и имеющих исключительный порядок вооруженных силах", а призывники "делают ноги", вынуждая снимать их с авиарейсов перед Новым годом.

Паника в "Эвартноц" - показатель не только высокого "доверия" граждан РА к словам своего президента. И именно такое к нему "доверие" сказывается на отношении граждан к самой армии. А повышать уровень этого доверия нужно, поменяв всех тех, кто виновен во всех ее проблемах. Именно так, именно всех - включая высшее политическое руководство страны. Это то, что видит любой гражданин Армении. Но это именно то, что упорно не хотят видеть наши СМИ. Они предпочитают смотреть на то, как протекает "бой бульдогов под ковром", пишет, например, ArmenianReport.

Ну, а пока граждане всеми правдами и неправдами пытаются покинуть Армению, в этой стране нашли, кем заменить живую силу. Как сообщается, в новом году на охрану армянских границ будут командированы... собаки. Не в иносказательном, а самом прямом смысле слова. Так называемые "армянский волкодавы", а в простонародье кавказские овчарки будут отправлены на защиту родины. Своей родины, так как их родиной считается Армянское нагорье (в отличие от проживающих тут ныне людей).

И, кстати, за армянской идентичностью этой породы в Армении следят очень внимательно. Например, им дают только армянские имена. То есть никаких Шариков и Тузиков, а сплошные Чало, Куто и тому подобное.

А еще в Армении очень ценят именно волкодавов из-за наличия в названии породы слова "волк", ассоциирующегося с тюркским миром.

Но это уже другая история.

Зульфугар Ибрагимов