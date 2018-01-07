Мечта идиотов: прогнозируемый финал карабахских сепаратистов

В бессмертном романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок" очень живописно рассказывается о внутренних ощущениях, душевных переживаниях Остапа Бендера после того, как он получил долгожданный миллион от подпольного миллионера Корейко.

"- Вот я и миллионер! - воскликнул Остап с веселым удивлением. - Сбылись мечты идиота! Остап вдруг опечалился. Его поразила обыденность обстановки, ему показалось странным, что мир не переменился сию же секунду и что ничего, решительно ничего не произошло вокруг".

"Золотой теленок" - литературное произведение и Остап Бендер, соответственно, вымышленный персонаж. Тем временем, в реальной жизни на оккупированных Арменией территориях Азербайджана проживают карабахские сепаратисты. Ментально они близки не к "великому комбинатору", а к Шуре Балаганову, который "работал", вживаясь в образ "сына лейтенанта Шмидта", готов был пилить гири Корейко, веря в то, что они золотые.

Балаганов, как известно, был вором. Эта его страсть в итоге и подвела Шуру. Вспомним, что после того, как "великий комбинатор", став обладателем состояния Корейко и встретив Балаганова на вокзале, выдал верному соратнику пятьдесят тысяч рублей "на счастье". Но природа взяла своё: Шура в тот же день попался на копеечной карманной краже. Это был закономерный, предсказуемый финал мелкого вора, у которого также была своя мечта.

Закономерен и предсказуем будет и финал карабахских сепаратистов. Они получат по заслугам за все то, что совершили. Правда, сами они пока отмахиваются от признания неизбежного. Более того, они ныне радуются тому, что сбылась их мечта. Мечта идиотов. Говоря конкретнее, они с радостью публикуют список ТОП-5 иностранцев, которые оказались персонами нон-грата для Баку в прошедшем году.

В череде таковых оказались частый посетитель различных по названию, но одинаковых по содержанию ток-шоу политолог Евгений Сатановский, большой любитель эпатажа Эдичка Лимонов, а также депутат парламента Португалии, член социал-демократической партии Рубину Берардо, а после нее и канадский парламентарий Тони Клеман. Наконец, в гости к карабахским сепаратистам, не на голубом вертолете и не с целью бесплатного показа кино, был завезен американский шеф-повар и ведущий шоу на телеканале CNN Энтони Бурден.

Не знаю, кричали ли карабахские сепаратисты "ура", бросали ли они в воздух чепчики, но откровенная демонстрация того, что завоз на оккупированные азербайджанские территории этих лиц они считают доказательством сбывшейся мечты идиотов, налицо. При этом, в отличие от Остапа Бендера, им даже не кажется странным, что мир не переменился сию же секунду и что ничего, решительно ничего не произошло вокруг. Потому, что в душе они понимают, сколь огромная разница существует между реальным и высосанным из пальца поводом для радости.

Тут ведь все более, чем очевидно. Во-первых, овчинка не стоила выделки. Те огромные средства, что были затрачены на завоз в Карабах указанных лиц, не привели к изменению отношения к этому региону в мире. Он был, есть и будет считаться оккупированной территорией Азербайджана. И что на сей счет считают сатановские эдички и прочие засланцы - это их личная история болезни.

Во-вторых, посетив Карабах, они лишили себя возможности приезжать в Азербайджан. Сравнивать визит в нашу страну, красоту которой воспевают все, кто хоть раз тут бывал с визитом к сепаратистам, - тоже самое, что после "Мерседеса" пересаживаться на осла. Нет, я допускаю, что среди посетивших карабахских сепаратистов могут быть любители ослов, причем не только четвероногих и не только, как транспортного средства, но общий смысл сравнения, думаю, понятен.

В-третьих, есть масса примеров того, как ранее посетившие оккупированные территории Азербайджана дамы и господа потом признавали свою ошибку, сетовали на то, что стали жертвой обмана и извинялись. Вспомним, хотя бы певицу Катю Лель. Из последнего - история российского фотографа и блогера Владимира Кезлинга. Он был совсем недавно исключен из "Списка нежелательных лиц" потому, что обратился с письмом в Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге с соответствующей просьбой, которую сопроводил признанием в том, что уважает суверенитет, законы и территориальную целостность Азербайджанской Республики, и заявлением о том, что он просит прощения у азербайджанского правительства и народа за незаконное посещение им оккупированных земель.

Есть ли вероятность того, что также поступят многие из тех, кого карабахские сепаратисты заманили на оккупированные территории нашей страны? Конечно же, есть. В том числе, думаю, признать свою ошибку в конечном итоге может и кое-кто из тех, кто вошел в пятерку лучших гостей посетителей карабахских оккупантов по итогам минувшего года.

Но и без того смешны мотивы армянской стороны. На фоне предсказуемой неспособности официального Еревана признать "независимость" так называемой "НКР", заброс на оккупированные азербайджанские земли разного рода иностранцев просто смешон. Лимонов, конечно, может высосать кратковременную сенсацию, но ништяки от этого получит лишь он сам, тогда как главная мечта карабахских сепаратистов останется всего лишь мечтой. Их не примут в приличное общество, их не признают "государством". Никто и никогда. А вот получить в финале своей авантюры участь Шуры Балаганова - это вполне реально. И когда это случится, никакие сатановские и лимоновы им не помогут. Сомневаюсь даже, что они им передачи носить будут. Хотя, это уже совершенно иная история...

Акпер Гасанов