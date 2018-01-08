Армения продолжает придерживаться неконструктивной позиции - ЗАЯВЛЕНИЕ

Заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов встретился с главой делегации ЕС в стране Кестутисом Янкаускасом.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Гасанов выразил уверенность, что в период деятельности Янкаускаса в Азербайджане сотрудничество в различных областях будет укрепляться.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, исторических корнях проблемы и причинах ее возникновения, заместитель премьер-министра отметил, что с помощью царской России и бывшего Советского правительства армяне создали государство на исторических землях Азербайджана.

"На землях, которое они называют Ереваном, существовало Иреванское ханство и в начале XIX века 95 процентов проживавших там были азербайджанцами. Но этого им показалось мало. Постепенно были оккупированы и другие наши территории - Зангезурский магал и магал Гойча были подарены армянам СССР. Проживавшие на родных землях азербайджанцы в Армении были депортированы четыре раза в течение последних 100 лет. Последняя депортация была осуществлена в период президентства Горбачева. На самом деле это не депортация, а этническая чистка", - сказал Гасанов.

Заместитель премьер-министра сказал, что в результате военной агрессии армянских вооруженных сил 20 процентов азербайджанских земель - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему административных районов - были оккупированы, более миллиона соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, была разрушена вся инфраструктура.

Али Гасанов отметил, что постановления и резолюции, принятые международными организациями, в том числе Советом безопасности ООН, ОБСЕ, Европарламентом, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Организацией исламского сотрудничества, по справедливому урегулированию конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, все еще не выполняются Арменией.

Минская группа ОБСЕ, которая занимается этим вопросом более двадцати пяти лет, не добилась никаких эффективных результатов.

Отвечая на вопрос европейского дипломата об урегулировании конфликта, заместитель премьер-министра отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев отдает предпочтение мирному урегулированию конфликта и всегда проводит независимую политику. Азербайджан заинтересован в обеспечении стабильности, мира в регионе и развитии сотрудничества. Прежде всего, должны быть выполнены резолюции международных организаций, обеспечена территориальная целостность Азербайджана. Армения интенсивно нарушает процесс переговоров. Правительство Армении не хочет, чтобы конфликт был урегулирован, и продолжает придерживаться неконструктивной позиции.

Янкаускас сказал, что не пожалеет усилий для дальнейшего развития отношений между ЕС и Азербайджаном во всех сферах на основе взаимной выгоды, общих ценностей и взаимных интересов.

Он отметил, что усилия правительства Азербайджана по улучшению социальных условий беженцев и вынужденных переселенцев, решению их жилищных проблем заслуживают одобрения.

Янкаускас добавил, что они намерены посетить поселения, в которых проживают вынужденные переселенцы, и в будущем разрабатывать соответствующие проекты для их развития.