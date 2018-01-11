Европа и Азербайджан стали еще на шаг ближе к соглашению о партнерстве - МНЕНИЕ ИЗ БРЮССЕЛЯ

Диверсификация источников и маршрутов поставок газа является одним из приоритетных направлений европейской энергетической политики, и в этом смысле сотрудничество с Азербайджаном представляет большой интерес для Европы.

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az ведущий европейский эксперт (CEPS) Игорь Цараник.

По его словам, Европа давно находится в ожидании реализации масштабного "Южного газового коридора", который представляет для нее большое значение.

"Проект крайне важен с точки зрения энергетической безопасности, и роль Азербайджана, который выступает как раз в таком качестве, неоценима. Для Европы крайне важно находить новые источники, новые маршруты и новых поставщиков для того, чтобы расширить географию сотрудничества на различных направлениях континента. Подобные вопросы решаются за столом обсуждений и переговоров, которые, кстати, периодически проходят между Азербайджаном и ЕС", - сказал Цараник, отметив, что мегапроект "Южный газовый коридор", инициированный Азербайджаном, - один из приоритетных для Европейского союза (ЕС) проектов, поскольку затрагивает не только интересы Европы, но и стран Каспийского региона, Грузии и Турции.

По оценкам эксперта, с точки зрения энергетического сотрудничества между Европой и Азербайджаном, минувший год был достаточно плодотворным, так как еще сильнее укрепил фактор двустороннего взаимодействия.

"Этому способствовали в том числе несколько раундов переговоров, в рамках которых стороны обсуждали нынешнее состояние и предстоящие перспективы сотрудничества, вопросы, касающиеся заключения нового соглашения о партнерстве, а также предстоящее сотрудничество в энергетической сфере. Полагаю, что тесное сотрудничество между Азербайджаном и Европой продолжится и в текущем году, которое в конечном итоге приведет к подписанию важного документа", - сказал наш собеседник.

По оценкам европейского эксперта, реализация крупнейшего проекта "Южный газовый коридор" закрепит имидж Азербайджана как гаранта энергобезопасности Европы и еще больше повысит его авторитет в мире.

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Напомним, что в ноябре 2017 года Европейская комиссия утвердила обновленный список "Проектов общего интереса", в котором оставила проект "Южный газовый коридор". В частности, в список включены такие проекты, как расширение Южнокавказского трубопровода, Трансанатолийский трубопровод (TANAP), Трансадриатический трубопровод (ТАР), а также Транскаспийский трубопровод.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, что будет способствовать усилению энергобезопасности Европы. Проект "Южный газовый коридор" впервые в истории обеспечит выход каспийского газа на европейские рынки.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" в настоящее время оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

Матанат Насибова