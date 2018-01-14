Армянские нацисты шокировали Францию - ДЕТАЛИ

То, что армянская национальная идея является по своей сути расистской, уже не удается скрывать. Пусть даже армянский расизм сегодня проявляется не в отношении цвета кожи и расовой принадлежности, но дискриминационный подход к народам и религиям составляет основу проводимой армянством политики и порой дезавуируется в самый неподходящий для его адептов момент.

Известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур в эти дни оказался в центре скандала. В эфире телеканала France 2 он рассуждал о том, каких мигрантов должна принимать Франция, а каких нет. Во Франции должны вести избирательную политику в вопросе мигрантов, считает Азнавур.

"Что касается политики Франции в отношении мигрантов, мы должны понимать, с кем имеем дело. Среди этих людей, конечно, будут и такие, которые окажутся полезными нам. Правда, всех мы принимать не можем: это ненормально и непросто. Но мы можем их классифицировать. В действительности в числе мигрантов во Францию могут приехать и интересные нам люди, и, возможно, они - будущие гении", - сказал Азнавур.

Выскажись Азнавур по-другому, возможно, шум и не поднялся бы. Например, он мог бы сказать, что среди мигрантов, наводнивших страну, могут оказаться талантливые люди и даже гении, и власти должны принять меры, создать условия для того, чтобы эти таланты могли себя проявить и послужить своей новой родине. Но он предложил классифицировать людей, то есть выделять одних и, что неизбежно, дискриминировать других, кто не представляет ценности для Франции. Такой подход, хотел того Азнавур или нет, говорит об уничижении человеческого достоинства мигрантов и попахивает расизмом.

Не удивительно, что эти слова шансонье вызвали острое недовольство в соцсетях, пользователи которых увидели - и вполне справедливо - в его высказываниях признаки нацизма.

Напомним, что в одном из своих интервью Азнавур как-то признавался, что чувствует себя больше французом, чем армянином. Ему, мол, ближе французская культура, он не знает армянского и не чувствует связи с Арменией. "Нет, я не смогу жить в Армении. Это не моя страна. Я там не жил, не учился. Не могу себе этого представить. Да и язык... я плохо говорю по-армянски... По сути сам я - француз. Что во мне осталось армянского? Язык - не армянский, искусство мое - не армянское, образование - французское", - заявил шансонье.

Что ж, вполне возможно, что связи с Арменией Азнавур и не чувствует. Это совершенно объяснимо - его предки никогда не жили в Армении, да и не могли жить, так как такой страны не существовало на карте. Но прожив всю жизнь в Европе, он так и не стал европейцем до конца, не научился европейской толерантности. Пусть даже эта толерантность неискренняя и наигранная, но она позволяет как-то соблюдать правила приличия в отношении тех же мигрантов и не рассуждать о классификации людей в телеэфире. А это уже немало.

Что же касается классификации людей согласно идеологии армянских националистов, то она очень проста: человечество делится на две неравные половины - армяне и те, кто им что-то должен. Первая категория мизерна, но весь остальной мир должен служить ее интересам. При этом малая часть населения Земли истерично борется за идентичность и место под солнцем, совершая ради этого преступления и попирая нормы человеческой морали.

Кстати, интересное исследование провел азербайджанский политолог Фуад Ахундов в связи с возведенным в Армении в ранг государственной идеологии учением кровавого Нжде, называемым "цехакрон". Как известно, нждеизм заложен в основу стратегии и тактики правящей Республиканской партии, возглавляемой Сержем Саргсяном, чем представители клана очень гордятся. А стоит ли гордиться? Вот, что говорит об этом Ф.Ахундов в интервью "Интерфакс-Азербайджан":

"Термин цехакрон означает племя, род, раса. И добавляя к этому термину суффикс "-изм", армянские власти получают "цехакронизм". Но когда они говорят и пишут на других языках мира, в частности по-русски, они не добавляют этот суффикс к точному переводу слова "цехакрон" - раса, чтобы, не дай Бог, не получилось слово расизм, и заменяют его армянским "цехакронизм". Учение проповедует несколько культов - культ Родины, культ крови, культ языка, культ силы и так далее. Так, согласно культу крови, цехакронизм проповедует чистоту армянской крови, в чистоте которой видится будущее армянской нации. А культ языка требует, чтобы армянин говорил с армянином исключительно на армянском языке. И этот расистский принцип "цехакрона" президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян реализовали в современной Армении - армянский ребенок просто не имеет права получать образование на русском языке, для этого один из родителей ребенка обязательно должен быть русским. А если ко всему вышеперечисленному прибавить и культ силы, предполагающий, что жизнь даёт дорогу сильным духом, мыслью и телом, и что побеждает не справедливый, а сильный, то мы получаем фашистскую идеологию в чистом виде... И если о схожести символики РПА с фашисткой в Ереване еще могут поспорить, то с переводом самого термина "цехакронизм", который на всех языках мира, включая русский и английский, означает расизм и нацизм, уже никак не поспоришь".

Так что в предложении Шарля Азнавура классифицировать людей по степени полезности для Франции нет ничего удивительного. Единственное, о чем он умолчал - что будет с теми, кто окажется бесполезен?

Вопрос, конечно, интересный.

Зульфугар Ибрагимов