Арабы скупают в Армении фальшивые дипломы стоматологов - Скандал продолжается

О людях, даже не побывавших в Армении, но получивших дипломы стоматологов за 15 000 евро, 4 января написал палестинский сайт Arabyoum.com.

Председатель арабского Союза стоматологов, палестинец Фахри Асан сообщил в интервью сайту, что полицейские обнаружили 200 фальшивых медицинских дипломов, 56 из которых выданы вузами Армении.

"Есть такие, кто приобретает диплом в течение нескольких недель, уверен, что в Армении действует занимающаяся этим преступная группа. В Армении это делают 3 университета, один - государственный, другой - частный, третий - российский. Такая преступная группа есть и здесь, среди них палестинцы и сирийцы, они сотрудничают друг с другом, покупают эти дипломы в Армении. Есть студенты, которые учились в Иордании и Арабском американском университете, провалились на второй год обучения, но получили этот диплом из Армении в течение года. Это опасное явление. Я обратился в Минздрав, подобного быть не должно. Обратился и в полицию, чтобы они проверили документы из университетов Армении", - цитирует Асана армянское издание Epress.am.

Самым опасным он считает тот факт, что эти люди открыли стоматологические клиники и работают.

Отметим, что скандал с фальшивыми армянскими дипломами у арабских стоматологов разгорелся в первый раз летом прошлого года. Сообщалось, что армянская полиция рассматривает жалобу министерства здравоохранения Израиля по поводу того, что студенты-израильтяне в Армении получают поддельные медицинские дипломы. Тогда глава Ассоциации стоматологов Израиля в арабском секторе Фахри Асан уже пытался разгадать преступную схему. По его словам, провалившимся при обучении в европейских странах студентам агенты (также из арабского сектора) предлагают переезд в Армению, который включает в себя жилье и обучение в местных университетах, за определенную плату. Студенты едут в Армению, там их ждет представитель этой индустрии, тоже араб, который заботится об их потребностях. В учреждениях, куда они поступают, они не обязаны пересдавать курс, который провалили, и начинают учебу сразу со второго или третьего года обучения, получая дипломы как за пять лет успешного обучения.

На такие заявления министерству образования и науки Армении пришлось реагировать и принимать меры. Правда, приняты они были только в отношении негосударственных вузов, хотя Асан упоминает и государственный.

Установлено, что всего частными вузами были выданы фальшивые дипломы 20 гражданам - двум гражданам Армении, одному гражданину Ирана, восьми гражданам США, двум гражданам России, одному гражданину Узбекистана, одному гражданину Израиля, пяти гражданам Грузии. Возбуждены уголовные дела. По двум делам ректоры признаны виновными и приговорены к выплате штрафа. По третьему делу следствие продолжается.

Заметим, что о выдаче фальшивых медицинских дипломов студентам из Палестины не упоминается.

Султан Керим