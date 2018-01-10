Азербайджан демонстрирует успешную модель сотрудничества с Европой - ВЗГЛЯД ИЗ ИТАЛИИ

Азербайджан, с момента обретения своей независимости выстроил успешную модель сотрудничества с Европой, и одним из показателей этого являются тесные отношения с Италией.

Об этом заявил в беседе с Day.Аz известный итальянский политолог, профессор департамента восточно-европейской политики и истории Университета Болоньи Стефано Бианчини.

По его словам, в минувшем году отношения между Азербайджаном и Италией развивались в положительном русле, в двусторонних отношениях особое место было отведено торгово-экономическому сотрудничеству.

"Италия - основной торговый партнер Азербайджана среди стран-членов Европейского Союза, параллельно, наши страны успешно сотрудничают также и в энергетической сфере.

Италия является одним из главных импортеров азербайджанских энергоресурсов, но это далеко не единственная сфера, которая привлекательна в двусторонних связях. Это касается транспорта, строительства, производства текстиля и прочих сфер взаимодействия.

Энергетический фактор имеет огромное значение для Европы, и в этом отношении роль Азербайджана, как гаранта энергобезопасности Европы, незаменима. На сегодняшний день Европа находится в большом ожидании поставок азербайджанского газа и полностью поддерживает масштабные проекты, инициируемые Азербайджаном. Европа внимательно наблюдает за реализацией масштабного проекта "Южный газовый коридор", поддерживает подвижки в проекте "Трансадриатический трубопровод" (ТАР), который, как ожидается, соединит регион Каспийского моря с Южной Италией через Адриатическое море. Проект очень важен для Италии", - сказал эксперт.

Далее он отметил, что "благодаря имиджу независимого государства, Азербайджан завоевал доверие могущественных держав и вплотную использует партнерские связи со многими странами Евросоюза, и в этом смысле отношения с Италией весьма показательны, так как наша страна является третьей по величине экономикой еврозоны".

"То, что TANAP откроет энергетический коридор для вывода газовых ресурсов Азербайджана на европейский рынок - положительный факт, он принесет обоюдную выгоды обеим сторонам. Учитывая, что Азербайджан на нынешнем этапе обеспечивает пять процентов спроса на газ в странах ЕС, реализация масштабного проекта еще больше поднимет имидж страны на международной площадке. Европейский Союз заявляет о своей приверженности сотрудничеству с Азербайджаном, поддержке мегапроектов, и это показатель успешности страны, его государственной политики, в основе которой заложены национальные интересы, а это превыше всего", - сказал итальянский политолог.

Матанат Насибова