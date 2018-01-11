Президент Ильхам Алиев: 2018 год в Азербайджане будет успешным с точки зрения развития промышленности и сельского хозяйства

2018 год в Азербайджане будет успешным с точки зрения развития промышленности и сельского хозяйства.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что для создания промышленных парков предпринимаются практические шаги. В прошлом году сдан в эксплуатацию Нефтчалинский промышленный квартал. Продолжается процесс создания Гаджигабульского, Сабирабадского и Масаллинского промышленных кварталов.

"Открытие в Мингячевире первых фабрик Парка легкой промышленности ожидается в этом году. А работы в Сумгайытском химическом промышленном парке идут очень успешно. В конце прошлого года состоялось открытие четырех новых предприятий и был заложен фундамент трех предприятий. Я уверен, что их ввод в эксплуатацию будет предусмотрен в этом году или в начале следующего года. Таким образом, количество резидентов Сумгайыткого химического промышленного парка достигло 15 и объем вложенных инвестиций и инвестиций, которые будут вложены равна 2,7 миллиардам долларов. Вот, посмотрите, насколько эта инициатива дает прекрасный результат. Вложение инвестиций в размере 2,7 миллиардов долларов большая цифра. Хотя на территории Сумгайытского химического промышленного парка два-три года назад были разрушенные здания, прогнившие трубы, инфраструктура - все они находились в плачевном состоянии. Государство взяло на себя этот груз, выделило средства и создало всю необходимую инфраструктуру. Государство берет и должно брать на себя работу в других наших промышленных парках тоже. В том числе, государство берет на себя работы, связанные с сельским хозяйством - инфраструктурные работы, мелиоративные мероприятия, проведение каналов, подача воды на территории. Могу сказать, что это очень редко встречается в мировой практике. Потому что во многих странах эту работу выполняют сами предприниматели", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства выразил уверенность в том, что 2018 год также будет знаменателен развитием промышленности.

"Планируется открытие десяти фабрик по производству ковров. Таким образом, число фабрик по производству ковров должна достигнуть 20. А это означает тысячи рабочих мест. В частности, на этих фабриках работают женщины. Это созданные прекрасные рабочие места для женщин, где они могут показать свои знания, талант и создают для себя, и для нашей страны хорошие финансовые возможности. Их продукция создает прекрасные возможности для нашего экспортного потенциала, пропаганды азербайджанских ковров в мире. Поэтому, в этом году планируется открытие десяти новых фабрик", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также выразил уверенность в том, что 2018 год также будет успешным для развития сельского хозяйства.

"В прошлом году сельское хозяйство выросло на 4,1 процента. Это хороший показатель. Мы решаем и вопросы продовольственной безопасности, и развиваем традиционную для нас техническую сферу сельского хозяйства. Должен отметить, что Давосский всемирный экономический форум также провел расчёты по продовольственной безопасности. Согласно индексу продовольственной безопасности, Азербайджан занимает 57 место. Это хороший показатель. Будут предприняты дополнительные меры в связи с продовольственной безопасностью, в частности зерноводством, чтобы мы, как и в прошлом году, снизили зависимость от импорта и увеличился объем экспортной продукции", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что для приобретения новой сельскохозяйственной техники предусмотрены средства в размере 160 миллионов манатов.

"Здесь, в основном предусматриваются зерноуборочные, хлопкоуборочнае комбайны, тракторы, прицепы, другое оборудование. А в прошлом году в нашу страну было завезено 10 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Государство выделяет средства, привозит технику, передает их фермерам в лизинг. То есть, сельское хозяйство не может развиваться без поддержки государства. Это должны знать все. Конечно же, должна быть рентабельность. Некоторые сферы рентабельные, некоторые сферы должны жить за счет субсидий. Это так и в развитых странах. Там тоже есть субсидии, там тоже государство поддерживает фермеров, чтобы обеспечилась продовольственная безопасность, создавались рабочие места. Мы тоже идем этим путем. Поэтому если в какой-то сфере сельского хозяства производство не так уж рентабельно, это не большая трагедия, не нужно делать из этого трагедию. Государство оказывает поддержку на начальном этапе, а после этого все уладится. Точно так же, как сейчас мы видим этот рост в производстве сельского хозяйства. Если государство не оказало бы свою поддержку в нужное время, то сегодня в сельском хозяйстве не могло быть и речи о росте на 4,1 процента и наоборот, возможно эта сфера потерпела бы спад", - сказал Президент Ильхам Алиев.