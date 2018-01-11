Азербайджан идет к новым успехам в 2018 году. Послесловие к заседанию Кабинета министров

Подводить итоги года даже в масштабе одной отдельно взятой личности всегда непросто. В масштабах же страны, встроенной в глобальную политику, плотно связанной с миром множеством нитей и планов, эта задача усложняется в разы.

10 января под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, на котором были подведены итоги социально-экономического развития страны в 2017 году и рассмотрены стоящие перед ней задачи на 2018-й.

Начнем с того, что 2018 год объявлен в Азербайджане Годом Азербайджанской Демократической Республики. Эта новость, озвученная на заседании Президентом, уже вызвала большой общественный резонанс. Излишне говорить, насколько позитивно она была воспринята в стране. Эта инициатива главы государства - свидетельство уважительного отношения к исторической памяти народа и основам азербайджанской государственности. Нет сомнений, что Год АДР, 100 лет со дня основания которой будет отмечаться 28 мая, пройдет на самом высоком уровне.

А теперь перейдем к итогам, к тому, что 2017-й принес Азербайджану, какой была наша страна в минувшем году, чего достигла и какие перспективы открыла для себя.

По мнению Президента Ильхама Алиева, 2017 год был успешным для страны, которая стремительно и успешно развивалась.

Помимо развития во всех сферах, очень важно отметить, что азербайджанский народ и в 2017 году жил в условиях стабильности и безопасности. Учитывая общемировую нестабильность, кровавые конфликты, наличие многочисленных рисков и угроз, стабильность и безопасность в Азербайджане - это большое достижение и ценность, которой надо дорожить.

Стабильность и прогнозируемость нашей страны является одним из главных факторов ее инвестиционной привлекательности. Как отметил за заседании Кабмина Президент, в 2017 году экономику страны вложены инвестиции в размере 14,6 миллиарда долларов. Это, подчеркнул он, прекрасный показатель, свидетельствующий о том, что как местные, так и иностранные инвесторы заинтересованы во вложении средств в нашу страну. "Одновременно это является проявлением отмеченной мною стабильности, так как в сложившейся сегодня в мире финансовой и экономической ситуации многие инвесторы считают вложение средств в зарубежные страны не очень приемлемым. Иностранные инвестиции вкладываются только в стабильные страны, страны, имеющие прекрасное будущее. Поэтому привлечение в течение года инвестиций на сумму около 15 миллиардов долларов, считаю, является большим достижением", - отметил глава государства.

В целом, азербайджанской экономике по итогам года есть, чем гордиться.

В 2017 году экономика страны, пусть и не значительно, но выросла. Высокие темпы роста показал ненефтяной сектор - 2,5 процента.

"В минувшем году в нашей стране было реализовано много важных инфраструктурных и социальных проектов. Эти проекты требуют крупных денег. Несмотря на это, в 2017 году наши валютные резервы увеличились на 4,5 миллиарда долларов и в настоящее время составляют примерно 42 миллиарда долларов. Учитывая численность населения нашей страны, считаю, что по объему валютных резервов на душу населения Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства озвучил ряд цифр, которые говорят сами за себя. В 2017 году была открыта 221 тысяча новых рабочих мест, в том числе 177 тысяч постоянных. Правда, при этом закрылись 47 тысяч рабочих мест, но это естественный процесс, который, тем не менее, будет проанализирован с учетом всех нюансов. По итогам года безработица в Азербайджане находится на уровне 5 процентов, бедность - 5,4 процента. По итогам 2017-го газифицировано 93 процента страны, в минувшем году проложено 1300 километров автомобильных дорог, новые дороги появились в более чем 500 селах. Построены 133 новые школы, 14 школ капитально отремонтированы, а почти в 500 школах проведен текущий ремонт. Построены и капитально отремонтированы 30 медицинских учреждений. Сданы в эксплуатацию два Олимпийских спортивных комплекса. Число семей, получающих адресную социальную помощь, составило 116 тысяч.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в центре внимания постоянно находятся проблемы вынужденных переселенцев.

"С этой точки зрения 2017 год также был знаменательным, 2300 семей были переселены в новые дома, квартиры. Таким образом, более 12 тысяч переселенцев обеспечены новыми домами, квартирами. Восстановление села Джоджуг Марджанлы - историческое достижение, сейчас прекрасный поселок, состоящий из 150 домов, живет новой жизнью. Переселенцы вернулись, возвращаются в данный поселок, и это - историческое, знаменательное событие. На примере Джоджуг Марджанлы Азербайджанское государство еще раз показало, что никогда не смирится с оккупацией. Азербайджанский народ никогда не смирится с таким положением, и все переселенцы живут одной мечтой - побыстрее вернуться на родные земли. Восстановление, реконструкция в короткий срок Джоджуг Марджанлы показывает, что мы в течение короткого времени проведем все ремонтно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, заново отстроим города и села, и в наши города и села, находящиеся сегодня в тяжелом положении, разрушенном состоянии, в скором времени вернется жизнь.

Одновременно в 2017 году был возведен новый городок для 1170 семей в поселке Шихарх. Это тоже знаменательное событие. И не только потому, что создан большой городок для переселенцев. А потому, что поселок Шихарх является территорией, находившейся в свое время под оккупацией. Эта территория была очищена, освобождена от армянских оккупантов, и возведение на этом месте нового большого городка еще раз показывает, что Нагорный Карабах - наша исконная земля", - заявил глава государства.

Выступая на заседании Кабмина, Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что решение проблемы Нагорного Карабаха возможно только в рамках территориальной целостности нашей страны, и нет другого пути. Принципиальная позиция Азербайджана справедлива, основана на международном праве и получает все больше международной поддержки.

Свидетельством этого процесса глава государства считает тот факт, что международное сообщество не признало проведенный сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе незаконный "референдум". Далее - в Декларации саммита "Восточного партнерства" однозначно была выражена поддержка Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета стран-членов ВП, в том числе Азербайджана.

"Это стало очередным ударом по оккупанту - Армении. Это отражение справедливости, и в то же время оно показывает, что сегодня европейские структуры, мировые центры в связи и с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, и с происходящими в мире процессами демонстрируют более положительный подход. Правда и то, что сейчас и сама Европа страдает от сепаратизма и видит, что это такое. А мы столкнулись с агрессивным сепаратизмом. Против нас был совершен геноцид. Наши граждане силой оружия были изгнаны со своих земель. Конечно, подъем сепаратизма в мире и, в частности, в Европе - это сигнал мировому сообществу о том, что должен применяться единый подход. Мы всегда говорили это. Я всегда говорю о том, что ко всем конфликтам и проявлениям сепаратизма должен применяться единый подход, не должно быть места двойным стандартам. Мы уже видим это. Считаю, что это важные события для решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции и восстановление территориальной целостности страны - основной вопрос для нас", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Несмотря на то, что Азербайджан привержен мирному пути урегулированию конфликта, он продолжает наращивать военную мощь. Государство делает все для укрепления материально-технической базы Вооруженных Сил. Выделяются средства, закупается современное вооружение, приводятся в соответствие с уровнем мировых стандартов военные городки и так далее. "В отличие от нищей Армении, мы живем за свой счет, в том числе за свой счет наращиваем военную мощь. В отличие от Армении, мы не ходим с протянутой рукой, никого не умоляем, не обращаемся за кредитами. Поэтому азербайджанская общественность и враг должны знать, что Азербайджанская армия и дальше будет усиливаться и готова выполнить любое задание. Недавняя история подтвердила это", - заявил Президент.

Азербайджан уверен в себе, в своих возможностях и перспективах. Эта уверенность подкреплена крупными энергетическими, инфраструктурными, транспортными международными проектами, которые успешно реализуются по инициативе и при участии нашей страны.

В этом плане важной вехой, пройденной Азербайджаном в минувшем году, стало подписание нового "Контракта века". Новый контракт на разработку месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли - это десятки миллиардов долларов инвестиций. Как не парадоксально, но именно нефтедоллары помогают Азербайджану поднимать ненефтяной сектор вплоть до полного отказа от зависимости от "черного золота". Более того, как подчеркнул Президент, помимо инвестиций, новый контракт приносит стране и другие важные дивиденды. Так, доля SOCAR увеличилась с 11 до 25 процентов, Азербайджан получит по контракту 75 процентов прибыльной нефти, дополнительно в качестве бонуса Азербайджану будет выплачено 3,6 миллиарда долларов.

В энергетическом секторе 2017-й ознаменовался также успешным продолжением реализации проекта Южного газового коридора. А в транспортной сфере историческим событием можно назвать ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, этой важнейшей артерии, связавшей не только страны-транзитеры, но и Восток с Западом.

"Реализация данного исторического проекта превратит и уже превращает Азербайджан в один из международных транспортных центров, - отметил Президент Ильхам Алиев, говоря о БТК. - За короткий срок - в течение всего двух месяцев после открытия дороги к нам из многих стран поступили обращения о присоединении к Баку-Тбилиси-Карс. Я уже лично обсудил этот вопрос с несколькими своими коллегами. Сейчас даны соответствующие указания создать рабочие группы со многими странами и проанализировать грузовой потенциал желающих присоединиться к этой линии. Конечно, мы готовы успешно сотрудничать в рамках данного проекта со всеми партнерами".

Президент также отметил, что 2018-й станет первым годом функционирования БТК, дороги, которая "уже обновила транспортную карту Евразии".

Глава государства уверен, что 2018 год будет успешным для азербайджанской экономики, будут приняты необходимые меры для сохранения макроэкономической стабильности.

Предпринимаются важные шаги для создания промышленных парков в различных регионах страны. Так, в этом году ожидается открытие в Мингячевире первых фабрик Парка легкой промышленности. Успешно продолжаются работы в Сумгайытском химическом промышленном парке. В конце прошлого года состоялось открытие четырех новых предприятий и был заложен фундамент еще трех. Планируется также открытие десяти фабрик по производству ковров, после чего их число в стране достигнет двадцати.

Очень серьезных достижений стоит ожидать в этом году и от сельскохозяйственной сферы. В прошлом году были сделаны важные шаги в направлении возрождения и развития хлопководства, шелководства, табаководства, чаеводства, выращивания фундука и цитрусовых, было принято в связи с этим несколько государственных программ. Закупается современная техника, открываются предприятия, выделяются дополнительные средства.

"В прошлом году сельское хозяйство выросло на 4,1 процента. Это хороший показатель. Мы решаем и вопросы продовольственной безопасности, и развиваем традиционную для нас техническую сферу сельского хозяйства", - сказал Президент, отметив, что для приобретения новой сельскохозяйственной техники предусмотрены средства в размере 160 миллионов манатов.

Особое внимание глава государства уделил теме снижения внешнего долга. Отметив рост валютных резервов, Президент поставил задачу по сокращению в последующие годы внешнего долга страны.

"Увеличение валютных резервов дает нам экономическую свободу. Как я отметил, мы сами выдаем кредиты и не зависим от зарубежного кредитования. Даже когда цены на нефть были на очень низком уровне, мы не допустили никаких задержек в финансировании Южного газового коридора, являющегося стратегически важным для страны, и можно сказать, что данный проект уже близок к завершению. Следовательно, высокий уровень валютных резервов укрепляет экономическую независимость. Что, в свою очередь, укрепляет нашу политическую независимость", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан является одной из стран мира, проводящих независимую политику. И экономический потенциал нужен не только для решения экономических вопросов, но и для увеличения политической силы Азербайджана, укрепления его положения в регионе. Ведь именно экономическая мощь нашей страны сыграла основную роль при финансировании проектов Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг и других, заметил глава Азербайджана.

При этом Президент предостерег от неразумных шагов в вопросах привлечения зарубежных кредитов. Азербайджан имеет все возможности для реализации многих проектов внутри страны и потому должен подходить к вопросу получения кредитов очень внимательно, привлекая внешние займы только к очень важным и крупным проектам.

У государственной инвестиционной программы, связанной с реализацией социальных инфраструктурных проектов, по словам Президента, имеется достаточно средств. В 2018 году в регионах будет построено 137 школ модульного типа, а в сотнях школ будет произведен ремонт, после чего в стране не останется аварийных учебных заведений. 12 школ в Баку будут капитально отремонтированы. В Газахе, Гобустане, Шамкире, Губе, Нафталане и Геранбое появятся новые центральные больницы, в ряде регионов откроются Олимпийские спорткомплексы.

Говоря об итогах прошлого года, Президент Ильхам Алиев коснулся и сферы туризма. Число туристов, посетивших нашу страну в 2017 году, выросло на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом - в страну приехало 2,7 миллионов иностранцев.

"У этого роста есть причины. Это - и я говорил об этом неоднократно - стабильность, безопасность, гостеприимство, наличие современной инфраструктуры, исторических памятников, а также государственная поддержка туристической сферы. Уверен, что привлекают туристов в нашу страну также проводимые здесь международные мероприятия и соревнования. Не может не радовать, что в минувшем году туристы потратили посредством банковских карт на 70 процентов больше средств. То есть число туристов возросло на 20 процентов, а объем потраченных ими денег - на 70 процентов. Это очень позитивный факт. Туризм - тоже один из видов экспорта, так как приносит стране валюту", - сказал глава государства.

Еще большему притоку туристов будет способствовать развитие инфраструктуры и транспортной сети. Например, в дальнейшем планируется прокладка железной дороги в город Габала и к лыжному курорту "Шахдаг".

Минувший год был успешным не только с точки зрения экономики. Большой резонанс вызвали проведенные в Баку Игры исламской солидарности. Проведение Игр именно в Год исламской солидарности, которым был объявлен в Азербайджане 2017-й, имеет символический смысл.

"Это решение еще раз показывает, что мы привязаны к нашим историческим, религиозным корням. На территории страны не только обеспечивается исламская солидарность, но и представители всех религий в целом живут как одна семья. Мы хотим, чтобы эти тенденции еще более усилились в нашем регионе и во всем мире. Многие мероприятия, проведенные в течение года как в Азербайджане, так и за рубежом, свидетельствуют о том, что это решение - объявление 2017 года Годом исламской солидарности - завоевало большую поддержку и симпатию в исламском мире. Последнее важное мероприятие - проведение в конце декабря в Баку международной конференции и поздравительные послания мировых лидеров, участие в этой конференции высокопоставленных гостей еще раз демонстрирует, что Азербайджан становится незаменимой страной в мире как в организации работы, связанной с исламской солидарностью, так и пропаганде мультикультурализма", - подчеркнул азербайджанский лидер.

В заключение хотелось бы отметить, что Всемирный экономический форум (WEF) составил рейтинг доверия политикам в разных странах. И Азербайджан в этом рейтинге расположился на 20-м месте среди почти двухсот стран мира.

Это очень важный показатель, говорящий о доверии азербайджанского народа к политическому руководству страны. На заседании в Кабмине были озвучены новые планы и прогнозы, и если все получится, как ожидается, то не исключено, что в будущих рейтингах WEF Азербайджан окажется на несколько строчек выше.

А пока год только начался, и основная работа еще впереди. И государству, и каждому из нас следует засучить рукава. Но можно быть уверенными в том, что благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева грядущий год будет для Азербайджана еще более успешным, чем 2017-ый.

Лейла Таривердиева