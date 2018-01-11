В Азербайджане продлен период добровольной реструктуризации банков
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о применении поправок в закон "О банках", предусматривающих продление периода добровольной реструктуризации обязательств.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Сегодня для банков период добровольной реструктуризации обязательств составляет 180 дней. Однако они могут с разрешения финансового регулятора [в данном случае это Палата надзора над финансовыми рынками] продлить этот период еще на 90 дней.
Поправки предусматривают расширение этого дополнительного периода с 90 до 180 дней.
При этом, согласно поправкам, число запросов на продление реструктуризации может быть неограниченным. Изменения затрагивают также и те процессы реструктуризации, которые начались до принятия поправок.
Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению в соответствие с этими поправками законов и актов Президента Азербайджана; обеспечить приведение в соответствием с этими поправками нормативно-правовых актов Кабмина и проинформировать об этом главу государства.
Кабмин также проконтролирует приведение в соответствие с этими поправками нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформирует об этом главу государства.
Министерству юстиции поручено обеспечить приведение в соответствие с этими поправками нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!