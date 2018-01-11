Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Избирательный кодекс

11 января 2018 20:54

Президент Азербайджан Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Избирательный кодекс.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В целом в Избирательный кодекс внесены 55 поправок. Большинство поправок связаны с приведением Избирательного кодекса в соответствие с Конституцией после референдума, проведенного 26 сентября 2016 года.

Согласно статье 175 кодекса, при наличии оснований, указанных во 2-й, 4-й и 5-й пунктах I части статьи 89 Конституции, Центральная избирательная комиссия принимала решение о лишении депутата мандата.

Теперь это распространяется и на пункты 6 и 7, которые включены в кодекс. Из решения Центризбиркома может подаваться соответствующая жалоба в суд.

Другие изменения в Избирательный кодекс носят технический характер.

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