Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Избирательный кодекс

Президент Азербайджан Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Избирательный кодекс.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В целом в Избирательный кодекс внесены 55 поправок. Большинство поправок связаны с приведением Избирательного кодекса в соответствие с Конституцией после референдума, проведенного 26 сентября 2016 года.

Согласно статье 175 кодекса, при наличии оснований, указанных во 2-й, 4-й и 5-й пунктах I части статьи 89 Конституции, Центральная избирательная комиссия принимала решение о лишении депутата мандата.

Теперь это распространяется и на пункты 6 и 7, которые включены в кодекс. Из решения Центризбиркома может подаваться соответствующая жалоба в суд.

Другие изменения в Избирательный кодекс носят технический характер.