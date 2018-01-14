Саргсян запретил чиновникам ездить в оккупированный Карабах -МОНОПОЛИЯ НА ВЫПЕНДРЕЖ
Газета "Иратес" пишет со ссылкой на свои источники, что Серж Саргсян запретил депутатам Национального собрания и должностным лицам посещать во время новогодних праздников в камуфляжной одежде или без нее позиции, рассматривая это в качестве саморекламы, символа "героизма".
Такой подход сформировался еще во время визита на позиции "полных - радостных - счастливых" и разодетых в шубы представительниц Республиканской партии Армении, который был воспринят в обществе довольно негативно, пишет издание, предполагая также, что появление высокопоставленных чиновников на позициях раздражает азербайджанскую сторону.
Думается, азербайджанская сторона втиснута в тему просто для проформы. В Армении прекрасно понимают, что дело не в реакции азербайджанской стороны. Дело в том, что накануне выборов Саргсяну просто хочется оказаться единственным и неповторимым во всем. В том числе быть первым на новогоднем маскараде, который чиновники из Армении регулярно устраивали до этого. Ведь за потоком всевозможных министров, депутатов и депутатш, "мужественное" присутствие на линии огня президента становилось менее заметным. Больше говорили о том, в каком наряде была такая-то и какие подарки привез солдатам такой-то. Бедняжка Саргсян просто терялся за всем этим парадом маскарадных масок. Теперь же он решил положить конец маскараду и остаться единственной маской на этом "празднике".
А вообще, линия фронта, конечно, - не проходной двор и не место для селфи и рекламы себя любимого. В Азербайджане, в отличие от Армении, это прекрасно понимают.
Зульфугар ИбрагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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