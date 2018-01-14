"Историческая призма": 1920-й. Армения и тогда полностью зависела от Азербайджана

Несмотря на то, что в 1918-1920 гг. Азербайджан и Армения из-за наличия территориального конфликта фактически находились в состоянии войны, в обеих республиках действовали дипломатические миссии.

Как следует из сообщения газеты "Азербайджан" от 22 октября 1918 года, первым (а позже и последним) полномочным представителем Азербайджанской Республики в Армении был назначен товарищ министра юстиции Теймур хан Макинский. Один из потомков проживавших в Иревани ханов, Маку был близким родственником продолжателей рода Иреванских ханов.

Теймур хан Макинский закончил Иреванскую гимназию, а затем в 1916 году - юридический факультет Варшавского университета. Макинский был членом Парламента Азербайджанской Республики. Он проработал на должности полномочного представителя в Армении до декабря 1918 года.

Решением правительства Азербайджана от 31 января 1919 года присяжный поверенный Магомед хан Текинский был назначен новым дипломатическим представителем в Армении. В 1908 году М.Текинский окончил юридический факультет Новороссийский императорского университета. Работал в судебных органах городов Южного Кавказа, в том числе в Баку. В сентябре 1918 г., будучи присяжным поверенным, был включен в состав Чрезвычайной следственной комиссии, созданной правительством Азербайджанской Республики, которая расследовала мартовские события 1918 году.

Текинский проработал на посту дипломатического представителя в Армении почти год. Это был самый сложный период в отношениях двух республик.

В январе 1920 года новым полномочным представителем Азербайджана в Армении стал выдающийся общественный деятель и публицист Абдуррагимбек Ахвердиев. До своего назначения на этот пост он был полпредом в Горской Республике, накопив тем самым большой политический опыт. А.Ахвердиев занимал эту должность до середины марта 1920 года.

Последним полномочным представителем Азербайджанской Республики в Армении был Теймур хан Макинский, вновь назначенный на этот пост 16 марта 1920 года. С образованием Азербайджанской ССР, дипломатические представительства Азербайджанской Республики за рубежом постепенно прекратили свою деятельность. Одним из первых прекратило свою деятельность дипломатическое представительство в Армении.

15 мая 1920 г. азербайджанское дипломатическое представительство в Армении получило телеграмму министра иностранных дел Армении Амо Оганджаняна, в котором тот сообщал, что ввиду установления в Азербайджане новой власти, представительство Азербайджана в Армении упразднено. Дипмиссия, не получив никаких дополнительных инструкций от нового советского правительства, прекратила всякие сношения с правительством Армении.

Отныне все сношения Азербайджана с Арменией велись по линии наркомата иностранных дел Советской России и филиала Центрального Комитета Российской Коммунистической партии большевиков на Кавказе в лице Кавказского бюро РКП(б). Должность наркома иностранных дел Азербайджанской ССР носила теперь формальный характер и была лишь ширмой несуществующей независимости.

В то же время, в Баку вплоть до советизации Армении (конец ноября 1920 года), продолжало свою деятельность дипломатическое представительство Армении во главе с Мартиросом Арутюняном. М.Арутюнян по специальности был экономистом, членом парламента Армении от партии "Дашнакцутюн". На пост дипломатического представителя Армении в Азербайджане М.Арутюнян был назначен в феврале 1920 года, сменив на этом посту Тиграна Бекзадяна. После установления советской власти в Азербайджане, М.Арутюнян даже некоторое время находился под арестом в Баку в ответ на репрессии, которые проводились против коммунистов в Армении.

Деятельность М.Арутюняна протекала в условиях, когда его страна не прекращала военную агрессию против Азербайджанской ССР, продолжая притязать на Карабах, Зангезур и Нахчыван. М.Арутюнян больше, чем кто-либо в Армении обладал реальной информацией о ситуации в Азербайджане, положении живущих здесь армян, об отношении к ним азербайджанского правительства. Все эти вопросы нашли отражение в его письмах министру иностранных дел Армении А.Оганджаняну от 31 июля и 27 августа 1920 года.

В первом письме от 27 июля М.Арутюнов особо останавливается на вопросе о положении армян, подданных республики Армения, оказавшихся на территории Азербайджана. М.Арутюнян не указывает на них как на беженцев, не приводит их численность и время прибытия в Азербайджан. Но М.Арутюнян хочет представить ситуацию таким образом, что якобы большевистское правительство Азербайджана чинит им препятствия для возвращения в Армению. При этом Арутюнян не объясняет, откуда взялись армяне-подданные Армении в Баку. Видимо, он не хочет открыто признаться шефу своего ведомства, что его соотечественники просто бежали из Армении, и Азербайджан, как это не раз было в истории, приютил их.

Более подробно об этой истории мы узнаем ниже, из второго письма Арутюняна.

М.Арутюнян печется о судьбе армян, как он их называет, "из тех районов Армении, которые они (азербайджанские власти - И.Н.) считают Азербайджаном". На самом деле это были армяне из Зангезура и Карабаха, подданные Азербайджана, которые ежегодно приезжали на сезонные работы в Баку в целях заработка и были заняты в основном на нефтяных промыслах.

Второе письмо М.Арутюняна министру иностранных дел Армении А.Оганджаняну от 27 августа 1920 г. отличается более прагматичным видением проблем, с которыми столкнулась Армения из-за территориального конфликта с Азербайджаном. На первом плане в докладе М.Арутюняна стоял вопрос о территориальном конфликте с Азербайджаном. М.Арутюнян считал данный вопрос корнем всех противоречий в отношениях двух государств: "По-видимому, первой и главной причиной является, несомненно, противоречие в политических устремлениях, которые существуют между Арменией и Азербайджаном. Вряд ли найдутся в других регионах соседние государства, чьи территориальные пограничные споры распространялись бы на столь обширные области, как это имеет место в случае с Арменией и Азербайджаном".

М.Арутюнян отмечал, что в своем стремлении установить контроль над территориями Зангезура, Карабаха и Нахчывана, программа Советского Азербайджана и бывшего мусаватского правительства не отличаются друг от друга: "Эта программа, которая в последние дни власти мусаватистов как будто бы была совершенно заброшена, теперь возвращена к жизни в огромных масштабах и с весьма большим размахом". Под "большим размахом" М.Арутюнян подразумевал якобы попытки Азербайджана соединиться с движением в Восточной Анатолии. М.Арутюнян считал, что Азербайджан пытался добиться своей цели путем советизации Армении с помощью Красной Армии и армянских коммунистов. Однако М.Арутюнян вновь выдавал желаемое за действительное, поскольку у Азербайджана не было своей армии и все военные действия в регионе вела оккупационная Красная Армия Советской России. Она же определяла новую геополитику в регионе, которая выражалась в экспорте революции не только в Армению, но и в Грузию, Турцию и Иран. Тем более, что Арутюнян констатировал тот факт, что "так как на улицах Баку почти не видно татарских частей (они отправлены в Персию) и в Красной Армии их почти нет, получается, что заботу об обороне Азербайджана и расширении его границ несут на своих плечах русские и армянские солдаты".

А спорные территории между Азербайджаном и Арменией были разменной монетой в этой большой игре. Для России не было разницы в принадлежности того или иного уезда Армении или Азербайджану. Главное, что в конечном итоге все они должны были войти в состав единого советского государства.

В докладе М.Арутюняна обращают на себя внимание его сравнения относительно положения тюркского населения в Армении и армянского населения в Азербайджане: "С точки зрения состава населения, наше положение в сравнении с Азербайджаном также более слабое. Тюркское население в административных границах Армении совершенно ничтожно, тогда как в пределах административного и военного влияния Азербайджана армянское население достигает 300-400 тысяч. Только в Баку в большом количестве сосредоточены армяне, имеющие первостепенное значение в сферах торговли и промышленности. Большой массив составляют армяне-специалисты - врачи, инженеры, адвокаты, техники, архитекторы, квалифицированные рабочие. Азербайджанские, в частности, бакинские армяне имеют здесь движимую и недвижимую собственность на миллиарды рублей. В противоположность этому татары (имеются в виду тюрки - И.Н.) в Армении и численно, и богатством, и, в особенности, интеллектом составляют ничтожную массу. К этому следует добавить еще один новый элемент в составе армянского населения в Баку, который довольно вырос за последние годы: это молодые армяне, которые, избегая, военной службы в Армении, собрались в Баку, поскольку мусаватистский Азербайджан не призывал их на службу. Одновременно с этим Баку, как центр прибыли и доходов, до переворота оставлял связанными с собой не только постоянно занятых в торговле и промышленности армян, но и наводнивших город многочисленных спекулянтов".

Таким образом, в противоположность содержанию своего предыдущего письма, Арутюнян вынужден был признать, что в Азербайджане армяне живут в безопасности, имеют прочные позиции в сфере промышленности и торговли, обладают движимостью аж на миллиарды рублей. Кроме этого, Арутюнян не постыдился признать тот факт, что в период правления в Армении дашнаков молодежь массами дезертировала из армии и находила убежище именно в Азербайджане.

Не забыл Арутюнян затронуть и вопрос нефти. Араратская Республика с первых дней своего существования попала в тяжелое экономическое положение, вызванное отсутствием возможности обеспечить электроэнергией население и топливом мизерную по доле в экономическом балансе промышленность. Единственным выходом из сложившегося топливного коллапса могло быть получение нефти у Азербайджана. Однако территориальный конфликт с Азербайджаном, политика геноцида в отношении азербайджанского населения Армении и непрекращающаяся агрессия армянских вооруженных сил в направлении Карабаха, Зангезура и Нахчывана препятствовали сторонам установить экономические связи.

О тяжелых последствиях этой политики для экономики Армении М.Арутюнян писал: "Наши дипломатические неудачи в Азербайджане объясняются также тем экономическим соотношением, которое существует между двумя этими странами. А эти отношения, хотя бы сегодня, сугубо односторонние, то есть мы целиком зависим от Азербайджана, а он от нас нет. Без бакинской нефти и керосина в Армении остановятся железные дороги, предприятия, пекарни, бани и т.д., а народ останется без света, тогда как на данный момент в Армении не производится какого-нибудь такого товара, чтобы был для Азербайджана столь важен как нефть, керосин для Армении".

Армения получит нефть от Азербайджана лишь после советизации. Причем получит безвозмездно, руками большевиков, которые за счет природных ресурсов Азербайджана оживят экономику Армении, выведут ее из тьмы.

Но история не стала уроком для армян. Как и сто лет назад, Армения сегодня наступает на те же грабли, то есть проводит политику военной агрессии против Азербайджана, держит под оккупацией его земли и осуществляет геноцид в отношении азербайджанского населения. В результате, Армения вновь находится в состоянии энергетического коллапса, следствием чего является застой в промышленности, рост внешнего долга, эмиграция населения, а сама страна вынуждена жить за счет подачек Запада, диаспоры и России.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана