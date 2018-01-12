Утверждена структура министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

12 января 2018 20:17

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении структуры министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно указу, в структуру министерства входят:

1. Аппарат (отделы и сектора)

2. Государственная служба автомобильного транспорта

3. Государственное морское агентство

4. Государственное агентство гражданской авиации

5. Служба электронной безопасности

6. Государственный фонд развития информационных технологий.

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