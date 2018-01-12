Утверждена структура министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
12 января 2018 20:17 404
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении структуры министерства транспорта, связи и высоких технологий.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно указу, в структуру министерства входят:
1. Аппарат (отделы и сектора)
2. Государственная служба автомобильного транспорта
3. Государственное морское агентство
4. Государственное агентство гражданской авиации
5. Служба электронной безопасности
6. Государственный фонд развития информационных технологий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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