В Азербайджане созданы два госагентства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о некоторых мерах по усовершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно указу, на базе Государственной морской администрации Азербайджана создается Государственное морское агентство, а на базе Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана - Государственное агентство гражданской авиации.

Предел численности сотрудников аппарата министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана определен в количестве 190 штатных единиц, сотрудников Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий - 145 штатных единиц, в том числе количество сотрудников аппарата службы - 65 штатных единиц, сотрудников Госагентства гражданской авиации при министерстве - 48 штатных единиц, сотрудников Службы электронной безопасности при министерстве - 18 штатных единиц, сотрудников Государственного фонда развития информационных технологий при министерстве - 12 штатных единиц.

Согласно указу, Центр безопасности морского плавания и Управление транспорта и технического обеспечения при Государственной морской администрации передается в подчинение Государственному морскому агентству.

Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации при Государственной администрации гражданской авиации передается в подчинение Государственному агентству гражданской авиации.