Азербайджан пригласил ЮНЕСКО присоединиться к мониторингу в оккупированном Карабахе
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил ЮНЕСКО присоединиться к процессу мониторинга культурных памятников на оккупированных Арменией территориях. Об этом сообщили Trend во вторник в пресс-службе МИД, передает Day.Az.
Данное приглашение было озвучено сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в ходе встречи министра с главой организации Одри Азуле.
"Азербайджан чутко относится к теме сохранения культурного наследия страны. Армения целенаправленно уничтожает и разрушает памятники культуры на оккупированных азербайджанских территориях",- сказал Мамедьяров, отметив, что мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает данные факты.
Стороны в ходе встречи подчеркнули роль ЮНЕСКО в предотвращении современных угроз, а также угроз в международных отношениях. Во время обсуждений также была затронута важность Фонда доверия в размере пяти миллионов долларов США, созданного в 2013 году на основе рамочного соглашения Азербайджана с ЮНЕСКО.
Азуле отметила, что считает сотрудничество ЮНЕСКО с Азербайджаном важным в области межкультурного диалога и отметила значимость продолжения совместной деятельности в этой области в будущем.
В ходе встречи Эльмар Мамедъяров пригласил генерального директора ЮНЕСКО совершить визит в Азербайджан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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