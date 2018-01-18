Эльмар Мамедъяров раскрыл итоги встречи с Налбандяном - ПОДРОБНОСТИ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выдвинули ряд креативных мыслей в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая на запрос Trend о результатах встречи в Кракове, передает Day.Az.

Мамедъяров отметил, что переговоры по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в польском городе Кракове продолжались сегодня около шести часов.

"Вначале я встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Затем с их участием встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Вслед за этим на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоялись встречи один на один. По окончании встречи один на один, я снова встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ", - сказал глава МИД Азербайджана.

Министр добавил, что с целью продолжения обсуждения предложенных [креативных] идей сопредседатели посетят регион в начале февраля. "В принципе, встреча прошла в позитивно. Общий подход состоит в том, что для достижения прогресса в урегулирования конфликта, и обеспечения мира и стабильности в регионе должны быть продолжены наиболее интенсивные, субстантивные и логичные переговоры", - сказал министр.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.