Сопредседатели Минской группы сделали заявление по оккупированному Карабаху - ПОДРОБНОСТИ
Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской Группы ОБСЕ по итогам встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов) из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шефер из США вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном 17 января и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым 18 января. Также 18 января сопредседатели встретились с обоими министрами иностранных дел.
"Министры и сопредседатели обсудили дальнейшие шаги для содействия реализации соглашений, достигнутых на предыдущих встречах, посвященных вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Главы МИД в принципе согласились с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по осуществлению расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ с целью его скорейшего завершения",- говорится в заявлении.
В ходе совещаний стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время находятся на столе переговоров.
"Министры и сопредседатели признали относительное спокойствие на линии соприкосновения, и сопредседатели призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию",- говорится в заявлении.
Сопредседатели также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс.
Сопредседатели сказали министрам о своей заинтересованности в дальнейшем обсудить возможности проведения последующей деятельности на территориях, затронутых конфликтом, где последняя миссия по оценке побывала в 2010 году.
Сопредседатели планируют посетить регион в начале февраля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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