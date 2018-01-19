Резолюция, выдвинутая по заказу АНКА, искажает суть карабахского конфликта - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АЗЕРБАЙДЖАНА
Цель резолюции, выдвинутой конгрессменом Фрэнком Паллоне по заказу Армянского национального комитета Америки, который является расистской организацией, - сорвать субстантивные переговоры, проводимые в настоящее время на интенсивной основе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и усилия по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе. Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.
Выступая с инициативой данной резолюции, конгрессмен Фрэнк Паллоне, поддерживает военную агрессию Армении против Азербайджана, оккупацию азербайджанских земель, кровавую этническую чистку, совершенную в отношении более миллиона азербайджанцев, агрессивный сепаратизм и несправедливость, сказал он. "Призывая граждан США к поездкам на являющиеся военной зоной оккупированные территории и к связям с криминально-террористическим режимом, он ставит под угрозу жизнь граждан США", - сказал Гаджиев.
Он отметил, что, как видно, Паллоне прибегает к этому шагу, чтобы заручиться на выборах финансовой и избирательной поддержкой армянского лобби США.
Гаджиев подчеркнул, что эта резолюция опирается на сфальсифицированную и лживую информацию, искажает истинную суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Отметим, что в предупреждении о поездках, представленном Госдепом США, к гражданам США был сделан серьезный призыв не посещать Нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие территории.
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