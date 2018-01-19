Нежелание ведущих государств надавить на Армению тормозит карабахскую проблему - ВЗГЛЯД ИЗ АНКАРЫ

Возобновление политического диалога на уровне президентов и глав МИД Азербайджана и Армении является положительным фактом, как и то, что сопредседатели МГ ОБСЕ стали проявлять больше усилий для продвижения переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Такое мнение высказал Day.Az известный турецкий политолог, профессор Тогрул Исмаил.

По его словам, недавнюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении можно расценивать как новый этап в переговорном процессе, в продвижении которого должны быть заинтересованы как конфликтующие стороны, так и международные посредники.

Напомним, что очередная встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком с главами МИД Азербайджана и Армении прошла накануне в польском Кракове.

Министры и сопредседатели обсудили дальнейшие шаги для содействия реализации соглашений, достигнутых на предыдущих встречах, посвященных вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Сообщается, что стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время находятся на столе переговоров. Министры и сопредседатели признали относительное спокойствие на линии соприкосновения, и сопредседатели призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию, а также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс.

По мнению турецкого политолога, для достижения прогресса в урегулировании конфликта и обеспечения мира и стабильности в регионе должны быть продолжены интенсивные, субстантивные и логичные переговоры.

"Понятно, что по итогам первой встречи глав МИД двух стран каких-то больших сдвигов в переговорном процессе ждать не приходится, и стороны, и международные посредники этим самым показывают приверженность и готовность к началу серьезных переговоров на уровне глав государств. Тем не менее, проведение этой встречи было остро необходимым, особенно учитывая инциденты, которые в последнее время участились на линии соприкосновения огня. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о важности начала предметных переговоров, подразумевающих справедливое решение проблемы при условии соблюдения норм и принципов международного права, что пока не находит поддержки у руководства Армении.

Думаю, что именно этот важный призыв был озвучен в ходе встречи в Кракове, о необходимости которого помимо азербайджанской стороны заявляли ранее и международные посредники. Полагаю, что в ходе предстоящего визита сопредседателей МГ ОБСЕ в регион Южного Кавказа, который предположительно ожидается в феврале текущего года, об этом будет вновь заявлено также на уровне международных посредников. Турция всецело поддерживает урегулирование многолетней карабахской проблемы на основе нерушимости азербайджанских границ и восстановления территориальной целостности страны, а также считает недопустимым последующее удержание статус-кво Арменией. Но такие призывы должны озвучивать и ведущие государства, имеющие собственные интересы в регионе, причем это должно быть не на уровне декларативных заявлений, а посредством реальных действий, в виде давления на страну-оккупанта. Руководство Армении, отклоняясь от субстантивных переговоров, серьезно тормозит процесс урегулирования и тем самым усиливает угрозу безопасности всего региона. Этот важный фактор не должен оставаться вне внимания мировых держав", - сказал наш собеседник, отметив, что пассивная деятельность ведущих государств в этом вопросе в однозначном порядке демонстрирует политику двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Матанат Насибова