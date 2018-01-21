Как Саргсян себя пиарить пытался - А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА

В политической жизни соседней Армении произошло примечательное событие, в своем роде из ряда вон выходящее. Хотя из ряда вон выходящим оно считалось бы в нормальной стране, но никак не в Республике Армения.

Дело в том, что Серж Саргсян назначил нового президента и поставил об этом в известность армянский народ. Обласканный вниманием правящего клана посол РА в Великобритании Армен Саркисян скромно попросил время на размышление, но никто не сомневается, что он просто ломается, как кокетливая барышня, которая не может сразу ответить ухажеру "да".

В этой связи многие задаются вопросом: по каким соображениям сделан выбор и станет ли армянскому народу лучше от очередного саргсяновского протеже?

Ситуация ныне в Армении такова, что слово "лучше" к ней даже в далекой перспективе никак не подходит. Тотальные подорожания, начавшиеся с первых дней января нового года, очень неприятно для властей сказались на общественных настроениях.

На фоне крайнего недовольства в обществе президент Армении Серж Саргсян провел экстренное совещание на тему нескончаемого роста цен, всколыхнувшего общественность страны. Несмотря на нешуточную критичность этого тревожного явления, многие, в качестве наиболее значимых "маркеров" выделили две особенности встречи, с проблемой, казалось бы, напрямую не связанные.

Обозреватели отмечают, что экономическая составляющая обсуждений практически была равна нулю, зато изобиловала декларативными речами, призванными подчеркнуть значимость персоны действующего президента. Но все заметили, что она состоялась без участия премьер-министра Карена Карапетяна, а также, то, что президент, вопреки прежним заверениям, оказывается, все же намерен оставаться главой государства и после апрельских выборов.

Напомним, что согласно текущему законодательству, после апрельских выборов Армения станет парламентской республикой и верховные полномочия перейдут к новому главе правительства. Примечательно, что намерение и далее оставаться во главе власти Саргсян одно время категорически отрицал, затем перестал это делать, но открыто никогда его не признавал.

Однако во время совещания Саргсян "по оплошности" проговорился. "Уже во второй половине года мы посмотрим, какие еще проблемы социального значения сможем решить, дабы повышение цен очень болезненно не отразилось в первую очередь на социально необеспеченной категории нашего населения", - цитирует президента газета "Жаманак". Примечательно, что вопреки логике и здравому смыслу, Саргсян счел нужным провести совещание с участием вице-премьера, ряда министров и глав ведомств, не дожидаясь главы правительства Карена Карапетяна, до возвращения которого из отпуска оставалось лишь несколько дней. Безусловно, такая незначительная задержка, ради участия главы правительства, по долгу службы, напрямую ответственного за противодействие такого рода проблемам, ничего бы не изменила. Следует отметить, что, ставший в стране уже хроническим рост цен практически на все виды товаров и услуг грозит в этом году принять действительно обвальный характер. Эксперты полагают, что текущие подорожания вкупе с грядущим повышением цен на электричество, газ и другие нефтепродукты могут ввергнуть страну в настоящий коллапс. По сути, подобные "вызовы" требуют от правительства неотложных решительных действий. Очевидно, что обсуждение таких вопросов на уровне министров и главы государства, без участия премьера, говорит о намерении Саргсяна продемонстрировать свою "значимость" и, соответственно - ничтожность Карапетяна.

Собственно, после многочисленных обещаний принести в страну экономическое благосостояние, так и оставшихся втуне, последний и так зарекомендовал себя в народе, как "сказочник". Тем не менее, нерадивый президент не преминул еще раз подчеркнуть свою "незаменимость" в глазах общества, разумеется, с прицелом на апрельские выборы. По сведениям газеты "Жаманак", Саргсян, вернувшись из Женевы после переговоров с азербайджанским лидером, встретился с премьер-министром и заявил, что тот не сможет нести бремя переговорного процесса в силу политической "неподкованности". В статье говорится, что Саргсян предложил Карапетяну после апрельских выборов занять пост вице-премьера, в подчинении которого будет практически весь кабинет министров, финансово-экономический и социальный блоки. Сам же Саргсян займет пост премьер-министра и будет курировать политическую сферу и сферу безопасности, сообщает издание.

Многие аналитики считают, что донельзя провальная деятельность Сержа Саргсяна на посту президента крайне разочаровала и обозлила народ, что его очередное посягательство на власть может вызвать в стране резкий социальный протест, но не исключают и сценарий силового противостояния.

Так, в интервью изданию lragir.am директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян сказал: "В апреле Сержу Саргсяну следовало бы отойти от власти, потому что и во внутренней, и во внешней политике ситуация неутешительная. Его эпоха завершилась, он должен понять, что именно его действия в 2016 году вызвали кризис". В то же время политолог полагает, что Саргсян и его окружение всеми силами будут цепляться за власть, надеясь в апреле вновь "провести" электорат. Впрочем, и вероятность бунта он не отрицает. "Мы все помним, как в 2010 году дело дошло до бунта в Кыргызстане, когда все - в городах и селах - вышли на улицу и разбивали все, что попадется на пути. Тогда уже никого не интересовали политические задачи или требования, претензии предъявлял народ. Бунт и есть отсутствие требований, народ просто встает и сметает все на своем пути... так что, в таких странах, как наша, все возможно", - сказал Манвел Саркисян.

Между тем, даже ярые оппоненты нынешней власти признают, что президенту-плутократу в сущности нет альтернативы, как в восприятии соотечественников, так и в глазах международного сообщества. Саргсян хоть и не блещет харизмой и талантами, за 10 лет правления умудрился устранить и явных, и потенциальных соперников, причем не только внутри системы, но и вне ее.

В то же время очевидно, что устранить подорожания, умиротворить общество и оздоровить экономику в Армении абсолютно невозможно без радикальных системных преобразований. В первую очередь власть должна освободить народ от удушающих поборов, грабительских цен и других уродливых проявлений тотальной коррупции, а в долгосрочной перспективе попытаться подчинить теневую экономику легальным рыночным отношениям. Беспочвенные территориальные претензии к соседям, вероломная агрессия против Азербайджана, безотносительно своей абсолютной неправомерности, в тоже время, высасывают последние соки из народа Армении. Мир с соседями, безусловно, спасет Армению.

Однако очевидно и то, что Саргсян не готов к таким "противоестественным" и практически гибельным для него шагам, а значит намерен и далее морочить голову армянскому электорату, или же, в случае обострения ситуации силой гасить огонь недовольства.

Р.Рахибоглу