МИД Азербайджана об операции Турции "Оливковая ветвь" в Сирии - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджан полностью понимает основательную обеспокоенность Турции о безопасноти в связи с террористическими угрозами, сказал Trend в воскресенье глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

"Азербайджан как страна, пострадавшая от терроризма, решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и поддерживает усилия международного сообщества в этой борьбе. Для обеспечения международного и регионального мира и безопасности особенно важно искоренение террористической угрозы", - сказал Гаджиев.

По его словам, как было заявлено правительством Турции, целью операции "Оливковая ветвь", проводимой Вооруженными силами Турции, является обеспечение безопасности границ Турции, обезврежение террористических угроз в регионе и защита гражданских людей, проживающих в регионе, от террористических нападений и угроз.

Глава пресс-службы МИД отметил, что Турция неоднократно подвергалась террористическим атакам и в результате погибало множество невинных людей.

"Азербайджан полностью понимает основательную обеспокоенность Турции о безопасности в связи с террористическими угрозами. Мы желаем братской Турции и турецкому народу, чтобы больше никогда не подвергались предательским террористическим атакам", - сказал глава пресс-службы.

Отметим, что 20 января Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. ВС Турции нанесли удары по 108 из 113 объектов террористов. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.