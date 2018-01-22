Армению хвалят за моноэтничность - но можно ли оправдать этнические чистки?!

"Будь Армения большой страной с множеством национальных меньшинств, она бы стала таким же нефункциональным государством, как, например, многие другие страны Ближнего Востока".

Подобное мнение в беседе с армянским изданием News.am высказал директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала "Экспорт вооружений" Руслан Пухов. При этом он осудил тех армянских экспертов, которые считают моноэтничность неприемлемым явлением, в популизме.

Логика российского эксперта просто невероятна по своей нелогичности.

"Представьте себе, что Армения была бы в не тех границах, что сейчас, а, предположим, была в полтора раза больше, в том числе с доступом к Арарату. В этом случае армяне имели бы у себя очень сильные антиармянские меньшинства, такие, как курды и турки", - говорит он, ни к селу ни к городу вдруг приведя пример многонационального Ирана, по всей видимости, намекая на иранских азербайджанцев.

Пугая призраком этнических бунтов, Пухов подчеркнул, что "вся мировая общественность стала бы поддерживать не центральные армянские власти, а данные меньшинства, обвиняя армян в агрессии и подавлении прав народов".

"То, что у вас такое маленькое, компактное, моноэтническое государство, находящееся рядом с таким вот нестабильным регионом, - это очень хорошо, потому что, в ином случае, вся эта волна, которая идет из Ближнего Востока, выплеснулась бы на вас", - заключил Пухов, добавив, что многое из того, что, на первый взгляд, многим кажется стратегическим поражением, на самом деле, является благом.

Ну что тут сказать... В первую очередь, несколько слов в защиту многонациональности и мультикультуральности. В мире (за исключением Армении) нет стран, однородных по этническому составу. Само развитие человеческого общества и исторические перипетии исключают естественную моноэтничность той или иной территории в принципе. И это прекрасно, потому что разнообразие всегда ведет к развитию. Моноэтничность - явление искусственное, создающееся только насильственным путем, если речь о государстве, а не о забытом цивилизацией племени, живущем в непроходимых джунглях. Тем более невозможна моноэтничность в какой-то части Кавказа, где проживают сотни наций и народностей, многочисленных и не очень. Территория, ныне занимаемая Арменией, исторически не была и не могла быть моноэтничной. Это, как говорит Руслан Пухов, "благо" Республика Армения приобрела путем жестоких этнических чисток и депортации коренного населения - азербайджанцев. Изгнав из Еревана (исторически азербайджанского города) последнего азербайджанца, армянские националисты гордо и открыто заявляли об исполнении своей вековой мечты.

Параллельно, чтобы, как говорится, два раза не ходить, были вытеснены и другие народы, в том числе большое количество русскоязычных граждан, которым были созданы невыносимые условия. Не имея никакого будущего в Армении, какое-то время еще остававшиеся в стране после этнических чисток азербайджанцев представители других народов в конце концов тоже покинули Армению - к великой радости националистов, добившихся таки реализации программного лозунга "Армения для армян".

Так что хвалить Армению за ее мононациональность, мягко говоря, неправильно. Это непочтение к памяти многочисленных жертв политики "Армения для армян". Кроме того, выходит, что и другим странам нужно последовать ее примеру, чтобы на них не отразились события на Ближнем Востоке и прочие мировые проблемы? Возникает подозрение, что господин Пухов был бы не против, например, выдворения из России всех мусульман, чтобы ее не коснулись проблемы с каким-нибудь "ИГ". Проще говоря, нет мусульман - нет проблем. Так?

Вполне возможно, что Р.Пухов вообще не в теме и не в курсе ситуации. Можно допустить, что он не имеет представления о процессе превращения Армении в моноэтническое государство и ничего не знает обо всех тех трагедиях, которые разыгрывались на этом многонациональном некогда клочке земли с конца 80-х и в начале 90-х годов прошлого века. Все может быть. Но это тот случай, когда незнание не может служить оправданием.

И вообще, может быть, лучше, если каждый будет заниматься своим делом и говорить о вопросах, в которых разбирается?..

Зульфугар Ибрагимов