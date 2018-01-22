Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой "ЛУКОЙЛ" и вице-президентом "Chevron" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

22:18

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Давосе с вице-президентом по корпоративному развитию компании "Chevron" Джеем Прайором.

Как сообщает Day.Az, Джей Прайор поздравил Президента Ильхама Алиева с продлением срока договора, предусматривающего совместную разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". Отметив высокий уровень сотрудничества компании "Chevron" с Азербайджаном, Прайор выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет успешно продолжено в будущем.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане создан комфортный инвестиционный климат, а наша страна является надежным партнером.

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21:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Давосе с президентом российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым.

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи обсуждалась успешная деятельность компании "ЛУКОЙЛ" в Азербайджане. Было отмечено, что эта компания более 20 лет вкладывает инвестиции в Азербайджан. Кроме того, стороны отметили успешное развитие связей "ЛУКОЙЛ" и SOCAR, а также провели обмен мнениям по направлениям будущего сотрудничества.