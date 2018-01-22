Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой “Royal Phillips” и членом правления “Mastercard” - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

23:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Давосе с членом правления компании "Mastercard" Тимом Мерфи.

Как сообщает Day.Az, Тим Мерфи с удовлетворением отметил участие "Mastercard" в реализации различных проектов, а также в различных мероприятиях, посвященных развитию электронной торговли и платежей, достигнутому в результате проводимых в Азербайджане реформ. Мерфи подчеркнул, что "Mastercard" широко используется в проводимых в Азербайджане электронных платежах, а также отметил сотрудничество с Центральным банком и действующими в стране коммерческими банками и платежными системами.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате проводимых в последние годы в Азербайджане реформ перед соответствующими органами поставлены задачи по повышению доли безналичных расчетов. Глава государства подчеркнул важность участия "Mastercard" в этих проектах.

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23:46

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Royal Phillips" Францем ван Хоутеном.

Как сообщает Day.Az, Франц ван Хоутен рассказал о деятельности компании в Азербайджане, отметив заинтересованность компании в сотрудничестве с нашей страной. Он с удовлетворением подчеркнул, что "Royal Phillips" реализует в Азербайджане ряд проектов по производству осветительных систем и медицинского оборудования.

Президент Ильхам Алиев отметил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и компанией "Royal Phillips". В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области уличного освещения и новых энергосберегающих технологий.