Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом “CISCO” - ФОТО

23 января 2018 00:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании "CISCO" Келли Крамер. 

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи было отмечено эффективное сотрудничество между компанией и рядом государственных структур Азербайджана. Была подчеркнута важность участия компании в реализации инфраструктурных проектов в нашей стране. Кроме того, была выражена заинтересованность нашей страны в том, чтобы компания "CISCO" поставила в Азербайджан самые современные технологии.

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