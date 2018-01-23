Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом “CISCO” - ФОТО
23 января 2018 00:05 2 335
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании "CISCO" Келли Крамер.
Как сообщает Day.Az, в ходе встречи было отмечено эффективное сотрудничество между компанией и рядом государственных структур Азербайджана. Была подчеркнута важность участия компании в реализации инфраструктурных проектов в нашей стране. Кроме того, была выражена заинтересованность нашей страны в том, чтобы компания "CISCO" поставила в Азербайджан самые современные технологии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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