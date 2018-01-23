Центр ядерных исследований Азербайджана о новом ядерном реакторе Армении - ДЕТАЛИ

Новый реактор в Армении будет реактором нового поколения 3+, однако, независимо от технологии, по которой он будет построен, использование реактора вредно для окружающей среды соседних стран.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Центра ядерных исследований при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Адиль Гарибов, комментируя вопрос о вреде нового реактора, строительство которого планируется в Армении, передает Day.Az.

По его словам, по международной конвенции, для проведения этих работ Армения должна представить всем соседним государствам отчет об оценке влияния этой технологии на окружающую среду. "Эту оценку должна провести не Армения, а независимая и имеющая сертификат в этой области компания, или международные структуры. Азербайджан не получал от Армении такой документ", - сказал Гарибов.

По словам специалиста, Франция, имеющая реакторы, построенные по самым современным технологиям, перешла на регулируемую деятельность в этой сфере. Франция останавливает работу большинства старых реакторов, и намерена строить ректоры на основе технологий четвертого поколения. Такие реакторы работают на природном уране, т.е. "уране-238". "Нынешние урановые реакторы работают на "уране-235". С этой точки зрения, полагаю, реакторы, которые появятся через 10-15 лет, будут менее опасны", - сказал Гарибов.

Он напомнил, что МАГАТЭ уже приняло решение о продлении работы Мецаморской АЭС в Армении до 2026 года.

Согласно договору Армении с Государственной корпорацией по атомной энергии РФ ("Росатом"), до этого времени в Армении будет построена новая АЭС мощностью 1600 мегаватт. "Это будет реактор поколения 3+. Подобные реакторы обладают большими параметрами безопасности, чем реактор, который функционирует ныне в Армении. Однако многие вопросы по статусу реактора, который планируется построить, не прояснены. По условию "Росатома", энергию, которую будет вырабатывать реактор, Россия будет продавать сама. Большинство стран не соглашается с этим. К примеру, Беларусь не согласилась", - сказал эксперт.

Он добавил, что, несмотря на то, что строительство нового реактора планировалось начать в 2016 году, работы еще не начались. "Возможно, строительство реактора начнется в 2019 году и завершится за 8-10 лет", - сказал Гарибов.

Мецаморская АЭС начала строиться в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако, в 1995 году, несмотря на международные протесты, работа атомной электростанции была возобновлена, и более того, запущен второй реактор.

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