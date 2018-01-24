Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром энергетики Саудовской Аравии и главой компании Freres Lazzard - ФОТО
24.01.2018
00:14
23 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и генеральным исполнительным директором компании Lazzard Freres Mэтью Пигасом.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, Mэтью Пигас отметил, что компания Lazzard Freres многие годы осуществляет успешную деятельность в Азербайджане. Oн выразил надежду на участие в будущем в новых бизнес-проектах в нашей стране.
Президент Ильхам Алиев позитивно оценил деятельность компании Lazzard Freres в нашей стране, выразил уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность в Азербайджане также будет успешной.
-----------------
23.01.2018
22:19
23 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, Халед аль-Фалих передал главе государства приветствия и чувство симпатии Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Он отметил, что Король с чувством глубокого удовлетворения воспринял письмо, направленное ему недавно Президентом Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в письме выразил глубокое уважение Королю и Саудовской Аравии, готовность к расширению партнерства и сотрудничества между нашими странами. Констатировав высокий уровень политических отношений между нашими странами, глава государства отметил, что имеются перспективы для расширения взаимодействия, хорошие возможности для сотрудничества в экономической сфере, в области энергетической безопасности и торговли. В ходе беседы говорилось о сотрудничестве в рамках ОРЕС и взаимодействии между компаниями SOCAR и Saudi Ramko. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и просил передать его приветствия Королю Саудовской Аравии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!