Азербайджан в ПАСЕ поднял вопрос об освобождении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Во вторник новый председатель Комитета министров СЕ, министр иностранных дел Дании Андрес Самуэльсен выступил в ПАСЕ и ответил на вопросы депутатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Член делегации Азербайджана в ПАСЕ Ганира Пашаева в Ассамблее продемонстрировала фотографии взятия в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, пытках и зверствах в их отношении, и подняла вопрос о незаконном удержании в заложниках Арменией. Депутат также напомнила о нарушении прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которым официальный Ереван, игнорируя резолюции ПАСЕ, не дает возможности вернуться в свои дома.

"Семья Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которых Армения незаконно удерживает в заложниках, ждет от вас, как от нового председателя Комитета министров поддержки в вопросе их освобождения. Какие ваши шаги в этом направлении они могут ожидать? В то же время один миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев 25 лет не могут вернуться в свои дома из-за оккупации Арменией азербайджанских земель. Что бы вы хотели сказать этим людям, которые ждут поддержки от вас, как от председателя?", - сказала Ганира Пашаева.

Отметив, что посредничество в связи с этим конфликтом в компетенции Минской Группы ОБСЕ, новый председатель Комитета Министров СЕ, министр иностранных дел Дании Андрес Самуэльсен сказал, что Совет Европы может содействовать формированию условий для доверия между сторонами, необходимых для мира.