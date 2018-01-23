Азербайджан в ПАСЕ поднял вопрос об освобождении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Во вторник новый председатель Комитета министров СЕ, министр иностранных дел Дании Андрес Самуэльсен выступил в ПАСЕ и ответил на вопросы депутатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Член делегации Азербайджана в ПАСЕ Ганира Пашаева в Ассамблее продемонстрировала фотографии взятия в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, пытках и зверствах в их отношении, и подняла вопрос о незаконном удержании в заложниках Арменией. Депутат также напомнила о нарушении прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которым официальный Ереван, игнорируя резолюции ПАСЕ, не дает возможности вернуться в свои дома.
"Семья Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которых Армения незаконно удерживает в заложниках, ждет от вас, как от нового председателя Комитета министров поддержки в вопросе их освобождения. Какие ваши шаги в этом направлении они могут ожидать? В то же время один миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев 25 лет не могут вернуться в свои дома из-за оккупации Арменией азербайджанских земель. Что бы вы хотели сказать этим людям, которые ждут поддержки от вас, как от председателя?", - сказала Ганира Пашаева.
Отметив, что посредничество в связи с этим конфликтом в компетенции Минской Группы ОБСЕ, новый председатель Комитета Министров СЕ, министр иностранных дел Дании Андрес Самуэльсен сказал, что Совет Европы может содействовать формированию условий для доверия между сторонами, необходимых для мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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