Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным директором американской компании Blackstone - ФОТО

24 января 2018 00:27

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с соучредителем и исполнительным директором американской компании Blackstone Стивеном Шварцманом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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