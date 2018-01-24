Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным директором американской компании Blackstone - ФОТО
24 января 2018 00:27 327
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с соучредителем и исполнительным директором американской компании Blackstone Стивеном Шварцманом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23 января 23:15 475
В оппозиции к Родине: радикальная глупость азербайджанских противников EXPO-2025
23 января 21:45 751
Граната в стакане: армянский агитпроп превзошел в глупости сам себя - ДЕТАЛИ
23 января 21:30 885
Визит Саргсяна во Францию может превратиться в ад
00:10
Точный гороскоп на среду
23 января 23:16
Глава ЦРУ: России необходимо давать отпор
23 января 23:04
Илон Маск может остаться без зарплаты
23 января 22:57
В Париже Сена вышла из берегов
23 января 22:32
Массовое ДТП в Германии: пострадали около 20 человек
23 января 22:23
У Белого дома задержали человека с заряженным оружием
-
23 Янв. 17:23 12 248
-
23 Янв. 07:10 9 352
-
23 Янв. 15:46 6 157
-
23 Янв. 17:32 5 304
-
23 Янв. 19:56 5 141