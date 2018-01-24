Российский оператор сотовой связи в Армении избавился от карабахских сепаратистов?

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении одобрила отчуждение акций компании "МТС Армения", известной на армянском рынке под брендом VivaCell-MTS, пишет издание Lragir.

Из цепочки инвесторов ликвидируется одно из посреднических звеньев в лице компании "КТ (Холдинг) САЛ". Фактическими акционерами компании продолжают оставаться российское ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) - 80% акций и ливанская инвестиционная группа Fattouch Group - 20% акций, передает Day.Az.

Издание обращает внимание на тот факт, что из собственников ВиваСелл-МТС исключен К-Телеком, являющийся дочерней компанией "Карабах Телеком", которая и сейчас является основным оператором сотовой связи на оккупированных территориях Азербайджана.

В связи с чем армянское СМИ задается вопросом: было ли наличие карабахского "звена" проблемой для ВиваСелл?