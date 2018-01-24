В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Израиля - ФОТО

24 января 2018 16:56

24 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече с удовлетворением был отмечен визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан, подчеркивалось, что результаты визита придали новый импульс развитию азербайджано-израильских связей.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты двусторонних связей, состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az