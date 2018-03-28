Азербайджан является движущей силой всего Южного Кавказа - ВЗГЛЯД ИЗ ТУРЦИИ

Азербайджан на постосоветском пространстве является страной, которая уверенно шла к своей независимости вопреки многим трудностям - политическим, экономическим и прочим.

Об этом заявил Day.Az известный турецкий политолог, профессор Тогрул Исмаил.

По его словам, сегодня Азербайджан по праву считается ведущим государством Южного Кавказа, движущей силой региона, которая заявила о себе в качестве надежного союзника и стратегрического партнера.

"Полагаю, что эти положительные результаты - итог продуманной и выверенной внешней и внутренней политики государства. ", - сказал профессор Тогрул Исмаил, отметив, что в минувшем году Азербайджан и Турция внесли большой вклад в укрепление стабильности в регионе, реализовав совместный проект железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс.

"В минувшем году две страны региона приложили много усилий для сохранения баланса интересов, обеспечения экономической безопасности во всем регионе. На практике это показала реализация масштабного железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, который в разы увеличил значимость Азербайджана и Турции в регионе Южного Кавказа и в мире. Вместе с тем, совместная реализация мегапроекта подтвердила обоюдный интерес двух братских государств. Турция всецело поддерживает политику независимого Азербайджана в регионе, в том числе экономическую, энергетическую, транспортную. Отрадно, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс превратила Азербайджан в региональный хаб, связующее звено между Европой и Азией. Кроме того, посредством нового железнодорожного коридора страны-участники встроятся в Большой Экономический пояс Шелкового пути, инициированный Китаем", - сказал турецкий ученый, подчеркнув, что у двух стран имеются перспективные планы, предполагающие усиление связей, а также расширение сфер взаимодействия, в том числе, в отдельных отраслях экономики, транспорта и энергетического сотрудничества.

Матанат Насибова