Фархад Бадалбейли: Поразительные изменения и развитие Азербайджана восхищают, заставляют гордиться тем, что мы живем в этой стране

"Многие согласятся со мной, если я скажу, что сегодняшний Азербайджан совсем не тот, каким он был двадцать лет назад. Эти поразительные изменения всех нас восхищают и заставляют гордиться тем, что мы живем в такой стране".

Об этом сказал в беседе с Day.Az Народный артист Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, говоря об успехах нашей страны за последнее десятилетие.

Как отметил наш собеседник, Азербайджан стал центром проведения фестивалей мирового уровня, глобальных форумов. Здесь проводится огромное количество международных спортивных соревнований.

"Давайте скажем честно - раньше об Азербайджане мало кто что-то знал, даже наше местоположение на карте не все могли найти. А за последние десятилетия о нас узнал весь мир. И сегодня очень многие узнали и полюбили Азербайджан, его культуру, его природу, архитектуру, историю, и стремятся приезжать сюда.

Кардинальные изменения происходят во всех сферах, в том числе в сфере культуры. Особо стоит отметить поощрение государством молодых талантов. Их обучение за границей, их участие в международных фестивалях, создание условий для их развития - это дорогого стоит и говорит о вкладе в наше будущее, которое с такой молодежью будет безупречным. Проведение международных музыкальных фестивалей не только в столице, но и в регионах - в Габале, Шеки, театральные фестивали, гуманитарные, научные форумы, посвященные нашей истории, и многие другие мероприятия стали уже традиционными и ежегодно собирают в Азербайджане тысячи гостей и знаменитостей со всего мира.

Благодаря поддержке государства, азербайджанские музыканты сегодня выступают на лучших концертных площадках мира, являются солистами таких знаменитых театров, как Большой театр и Ля Скала. Кроме того, юбилеи выдающихся деятелей азербайджанской культуры отмечаются на уровне ЮНЕСКО. К примеру, 100-летие великого Гара Гараева отмечается по всему миру", - сказал Ф.Бадалбейли, добавив, что очень важно, что в Азербайджане государство заботится не только о продвижении молодых талантов, но и всячески поддерживает представителей старшего поколения деятелей культуры, помогая им в решении проблем со здоровьем и жилищных проблем.

Как отметил ректор БМА, в сфере культуры у нас в последние годы появились новые организации, например, YARAT, которая, делает очень много для развития изобразительного искусства, проводя эту работу не только в стране, но и за рубежом. Стоит отметить участие нашей страны в Венецианском бьеннале, на международных выставках. Сегодня азербайджанские таланты получают высокую оценку во всем мире.

"Конечно же, развивается не только культура, бурное развитие идет во всех сферах. Посмотрите, как расцвели наши регионы, как ширится и модернизируется туристическая инфраструктура. Все это способствует развитию туризма, притоку в страну огромного количества зарубежных гостей, что, в свою очередь помогает лучшему узнаванию и популяризации в мире Азербайджана. Такие замечательные реалии, думаю, позволяют говорить о том, что у нашей страны прекрасные перспективы", - сказал Фархад Бадалбейли.

Франгиз Агаларова