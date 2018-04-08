Земфира Мефтахетдинова: Азербайджан - спортивная держава, и это признает весь мир

Всего через месяц в Баку в очередной раз пройдут гонки Гран-при Формулы-1. Нет сомнений, что соревнования будут такими же успешными и интересными, как и предыдущие два бакинских этапа знаменитых гонок.

Об этом сказал Day.Az олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по стендовой стрельбе, член Исполнительного комитета НОК и член Оргкомитета по проведению в 2015 году в Баку первых Европейских игр Земфира Мефтахетдинова.

По ее мнению, сегодня Азербайджан может смело называться спортивной державой. Он известен и достижениями своих атлетов, и развитием спортивной инфраструктуры, и проведением крупных международных состязаний.

"Что очень важно - в Азербайджане развивается не только большой, но и массовый спорт. Во всех регионах строятся олимпийские комплексы, где к спорту могут приобщаться люди всех возрастов. У нас должна быть здоровая нация, и государство всячески заботится об этом. Следуя принципу "в здоровом теле здоровый дух", в стране уделяется огромное внимание сфере спорта и физической культуры.

В Азербайджане за последние годы резко возросло число детей, занимающихся спортом. Даже если не из каждого вырастает большой спортсмен, зато каждый из них вырастет здоровым человеком. Спорт закаляет дух, он правильно развивает детей, которым в будущем предстоит трудиться на благо Родины, служа ее интересам", - отметила олимпийская чемпионка.

Говоря о большом спорте, наша собеседница отметила, что весь наш народ следит за достижениями наших спортсменов, начиная с 1996 года, когда Азербайджан впервые начал выступать на крупных международных соревнованиях, олимпийских играх как независимая страна.

"Все, наверное, помнят первую олимпийскую медаль Азербайджана, которую принес стране борец Намик Абдуллаев, завоевавший серебряную медаль. Очень показательно, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев приравнял серебро Намика к золоту. А через 20 лет, на олимпиаде в Рио- де-Жанейро в 2016 году в копилке нашей команды было уже 18 медалей. Это говорит о высоком уровне развития спорта в нашей стране, которое стало возможным благодаря большому вниманию к этой сфере со стороны государства.

Имидж нашей страны как спортивной державы укрепляется с каждым годом. Здесь проводятся международные соревнования различного ранга. Вспомним успешно проведённые 1 Европейские игры, Гран-при Формулы-1, Исламиаду и т.д.

Необходимо отметить, что помимо спортивных мероприятий, в нашей стране на самом высоком организационном уровне проводятся различные форумы гуманитарного и экономического характера, международные встречи, музыкальные фестивали. Все это говорит о стабильности в нашей стране и доверии к Азербайджану со стороны международного сообщества.

Верю, что самые большие достижения нашей страны и, в частности азербайджанского спорта - еще впереди", - сказала Земфира Мефтахетдинова.

Франгиз Агаларова