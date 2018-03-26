Роберт Секута: США и Азербайджан заинтересованы совместно сотрудничать во имя общих интересов

Некоторые силы пытаются разделить народы, но США и Азербайджан заинтересованы совместно сотрудничать во имя общих интересов. Об этом посол США в Азербайджане Роберт Секута сказал на церемонии открытия реконструированной бани в Губе, относящейся к XIX веку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что реконструкция этой прекрасной старинной исторической бани, являющейся общим проектом США и Азербайджана, внесет вклад в развитие туризма и экономики в Губе.

"Этот проект - показатель отношений США и Азербайджана. Реализация этого проекта еще раз показывает то, что некоторые силы пытаются разделить народы, однако две страны, два народа заинтересованы совместно сотрудничать во имя общих интересов, успехов. В то время, когда во многих точках мира происходят волнующие события, успешная реализация этого проекта двумя странами демонстрирует то, что обе страны, оба народа привержены сотрудничать во имя одних и тех же целей", - отметил посол США.

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