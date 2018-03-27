Барон Мюнхгаузен нервно курит в стороне: как Степан Григорян Англию «спасал»

Анекдот дня: экс-депутат парламента Армении, глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян призвал страны НАТО и Европейского Союза поддержать Британию, выслав со своей территории российских дипломатов или работающих под дипломатическим прикрытием агентов разведывательных служб РФ.

Это, конечно, не "подвиг" барона Мюнхгаузена, который объявил войну Англии и даже уверял себя и окружающих, что она сдалась, приняв условия его ультиматума, но шаг не менее комичный. С таким политическим кругозором и недюжинными амбициями Григоряну самое место на трибуне съездов или на митингах.

Он ведь - полнейший аналог Клима Климыча. Да, того самого, о котором писал Галич в своем прекрасном стихотворении. Тот, правда, обличал "израильскую военщину" да и в целом выступал в несвойственной ему роли. Будучи мужчиной, Клим Климыч заявлял: ""Как мать говорю, как женщина, требую их к ответу".

Произойдет ли полное копирование Григоряном героя произведения Галича и услышим ли мы, соответственно, требование Степана к ответу, но в ипостаси матери и женщины - загадывать не берусь. Но, сам факт одиночного бунта со стороны представителя страны, которая давно и прочно застолбила за собой статус "форпоста России на Кавказе", весьма показателен.

Не имея никаких реальных возможностей играть сколько-нибудь значимую роль в регионе, армянская сторона все же изыскивает любые способы примкнуть к чему-либо, осудить или одобрить что-то.

Попутно, можно провести в РА слет или фестиваль нудистов. Эти действия помогут хоть на какое-то время привлечь внимание мировых СМИ к РА. Собственно, именно на это же и рассчитан финт Степана Григоряна. Человек жаждет показать, что имеет влияние на вопрос взаимоотношений между Великобританией и Россией,. Будет потом о чем рассказать внукам. Мол, ара, я сказал НАТО и они ответили - слушаемся, Степик-джан, зачем нервничаешься?!

Нет, мы и ранее видели анти-российские митинги в Ереване. На них звучали совершенно хамские речи, оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина. Сжигали в Ереване и российский флаг. Все это, впрочем, не мешало армянским политикам и экспертам разного уровня наглости требовать от России предоставления РА новых партий оружия, да еще и безвозмездно, то есть даром.

Слышали мы и о невероятных амбициях Армении. К примеру, эта, не имеющая выхода к морю страна, является уже членом Международной морской организации (ММО). Жаждут в РА, как мы знаем, присоединиться и к региональным транспортным проектам, дабы выйти из самоизоляции, в которой эта страна пребывает по причине нежелания выполнять требования, прописанные в 4 резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН и выводить свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

Ясное дело, что желания Армении никого не интересуют. Не в той весовой категории находится эта страна, чтобы ее мнение было интересно миру. В таком же положении находятся и всевозможные эксперта из РА. Они могут присоединяться или отсоединяться к чему-либо или от чего-либо, но "отряд не заметит потери бойца". И я считал, что Степан Григорян - из того редкого числа армянских экспертов, что способны трезво оценивать нынешний статус РА и ее экспертного сообщества.

Ошибся. Точка зрения определяется местом сидения. В итоге, Григорян сильно переоценил свою значимость, выставив себя в крайне нелепом образе. А как иначе воспринимать требования Степана, звучащие из страны, немалую часть границ которой охраняют российские пограничники? Как оценивать обращенные к НАТО речи представителя РА, в которой стоит 102-ая российская военная база, которая является членом ОДКБ?!

Может ли Степан посоветовать Сержу Саргсяну или Эдварду Налбандяну сделать то, что он советует сделать ЕС и НАТО? Ответ очевиден - не может. Его пошлют в долгое эротическое путешествие. Собственно, это маршрут для Григоряна актуален и без указаний от представителей руководства Армении. И не только для него, а для всех армянских горе-экспертов, которые так жаждут и рыбку съесть и на ... трамвае прокатиться.

Акпер Гасанов