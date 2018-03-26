Президент Ильхам Алиев выделил средства на благоустройство города Барды

26 марта 2018 16:59

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Барда.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что для продолжения мер по благоустройству и созиданию, в том числе проведения работ по капитальной реконструкции на восьми улицах в городе Барда из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана 2018 года резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Бардинского района выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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