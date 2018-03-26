США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле

США приняли решение о высылке десятков "российских разведчиков" и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля", сообщил журналистам чиновник из администрации США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки из США и закрыть российское консульство в Сиэтле ввиду его близости к одной из наших баз подводных лодок", - сказал чиновник журналистам.

"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании - последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире", - добавил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.