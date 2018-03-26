Группа военнослужащих СГБ Азербайджана удостоена высших воинских званий и наград

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Службы государственной безопасности.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что полковнику Рашаду Фирудин оглу Гамзаеву и полковнику Имрану Сурхай оглу Таги-заде присваивается высшее воинское звание "генерал-майор", полковнику юстиции Гасану Иса оглу Мансурову - высшее воинское звание "генерал-майор юстиции".

Другим распоряжением главы государства группа военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана награждена орденом "За службу Отечеству" третьей степени и медалями "За Отчизну", "За отвагу", "За военные заслуги" за отличие в обеспечении национальной безопасности, пресечении разведывательно-подрывной деятельности органов иностранных спецслужб, борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.