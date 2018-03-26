Армения препятствует проведению оценочных миссий на оккупированных территориях Азербайджана

Захватническая Армения создает препятствия для проведения оценочных миссий на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев, во время выступления на церемонии открытия отреставрированной бани в Губе, относящейся к XIX веку.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что исторические архитектурные памятники на оккупированных территориях Азербайджана разрушаются. "Потому что Армянские агрессоры разрушают эти памятники, присваивают их, меняют их даты. К большому сожалению, мы не можем ничего предпринять в связи с этим вопросом. Естественно, после восстановления территориальной целостности Азербайджана мы серьезно займемся этими делами", - отметил Гараев.

Министр добавил, что, невзирая на это, Азербайджан поднимает эти вопросы перед международной общественностью. "Мы обратились в связи с прибытием в Азербайджан оценочных миссий, однако захватническая Армения всячески препятствует осуществлению этих миссий", - сказал Гараев.

Отметим, что эта баня имеет собственную историческую ценность. Здание бани, построенное в XIX веке из красного кирпича, венчает большой купол, который позволял поддерживать в помещении нужную температуру и влажность, а вода в баню подавалась из находящегося под зданием колодца, а позже из городского водопровода. До 1985 года баня использовалась по прямому назначению и служила главным местом отдыха губинцев. Теперь же эта жемчужина восточной архитектуры охраняется государством.