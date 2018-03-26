Президент Ильхам Алиев: Применение сменной посевной системы даст серьезный импульс развитию зерноводства

Применение сменной посевной системы даст серьезный импульс развитию зерноводства в Азербайджане.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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