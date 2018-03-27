Горе без ума или история одного Затулина в Ереване

Невежество - величайший недуг человечества. Хуже, когда невежество, идущее рука об руку с откровенным перевиранием и, что еще хуже, желанием угодничества, становится причиной совершенно неадекватных, граничащих с идиотизмом откровений.

Это, как говорится, полбеды. Беда в том, что политик, депутат и широко известный в узких кругах человек начинает нести откровенную околесицу. В простонародье такое называется, простите, дуростью.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной думы РФ Констатин Затулин, судя по экстерьеру, немалой конституции, да и списку занимаемых им должностей, вроде, неглупый, равноудаленный от откровенной фальши и манкирования человек.

Да, угодничает, пытается усидеть на нескольких стульях, стремится потрафить всем и раздать всем сестрам по серьгам - но он не слывет политическим карликом или же глупцом.

Тем хуже для него и для тех, кому он пытается понравиться.

Или же доказать, что мол, вот он, как отрабатывает свой номер, не зря ест хлеб, точнее, расходует выданные ему деньги.

Вот и в Ереване, столице нищей и влачащей жалкое существование страны, избравшей террор как элемент государственной политики, оккупировавшей 20 процентов территорий Азербайджана, руководимой хунтой марионеток больших игроков геополитики, он, К.Затулин не смог сдержать порывы своей неоднократно вынесенной на торг души.

По его словам, оказывается, Россия сделала выводы из апрельской войны 2016 года, именно по этой причине после этого Армении были поставлены самые современные виды вооружения.

"Мы понимаем, что после эскалации 2016 года, спровоцированной одной из сторон, были серьезные претензии в общественном мнении Армении, например, в вопросе поставок российского оружия по контрактам в Азербайджан. Мы очень сожалеем, что в Азербайджане не нашли иного применения этому, кроме как в зоне конфликта, нарушив режим прекращения огня, который существовал, в том числе и благодаря нашим посредническим усилиям, с 1994 года. И мы сделали выводы, связанные с нарушением баланса вооружений в регионе, и предоставили Армении самые современные средства защиты, что вы, я надеюсь, имели возможность увидеть на параде по случаю Дня республики", - сказал Затулин на состоявшейся вчера в парламенте Армении пресс-конференции .

То есть, по словам Затулина, в эскалации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта повинна не Армения, в апреле 2016 года сделавшая неудачную, обернувшуюся для Еревана полным пшиком попытку передвинуть границы захваченных территорий вглубь Азербайджана.

Нет, Затулин мягко, завуалировано утверждает, что, мол, не Армения начала широкомасштабную атаку на позиции азербайджанской армии; не армяне после ожесточенного и сильного обстрела из реактивных и артиллерийских установок азербайджанских позиций перешли в наступление, но, получив по зубам, откатились назад и даже больше - сбежали с ранее захваченных, стратегически важных высот Азербайджана.

Видя, как внемлют ему зачарованные барским благоволением армянские депутаты, Затулин продолжил свой хитромудрый спич и сказал: "Мы являемся союзником Армении и не поставляем Азербайджану современную военную технику". Поставки вооружений действительно осуществлялись, но по ранее подписанным между сторонами контрактам. Речь идет об обычных и оборонительных средствах вооружения, а не о современных видах вооружения, которые, кстати, были поставлены Армении, причем на совершенно других условиях.

Он абсолютно прав в одном - Россия поставляла и продолжает поставки Армении самой современной военной техники и вооружений на "совершенно других условиях", то есть, просто дарит армянам вооружение по простой схеме.

Россия выделила Армении льготный кредит на 200 миллионов долларов и потом, именно за счет этого кредита начала отправку новой партии военной техники и вооружений.

Армении фактически не надо проводить какие-то операции по выплате кредитов: деньги подарены армянам за пролонгацию договора о 102-ой военной базе России в Гюмри, передачу контроля за границами Армении и самое главное, за согласие и в ближайших десятилетиях оставаться в статусе форпоста "северного брата" на Южном Кавказе.

Не случайно, что в ответ на вопрос, согласен ли он с утверждением о том, что Армения является "форпостом" России, Константин Затулин процитировал слова бывшего министра обороны Армении Вазгена Саргсяна. "Он сказал, что у России на Кавказе есть свой Израиль. Так он сказал, и я это не комментирую, но отмечу, что я очень любил Вазгена Саргсяна, поскольку он был очень умным человеком", - сказал российский депутат.

Скорее всего, отголоски той "любви" до сих пор звучат афтершоком в сознании Затулина, и именно поэтому он в Ереване чуть ли не клятвенно заверил армян, что, де, Россия будет выполнять свои обязательства в отношении Армении в сферах безопасности и обороны. "Любую военную угрозу в отношении Армении Россия будет воспринимать как угрозу себе", - сказал он, не думая о том, какой урон могут нанести такие необдуманные, бравурные обещания отношениям между Азербайджаном и Россией.

Скорее всего, К.Затулина в парламенте Армении понесло, как Остапа Бендера на открытии трамвайной линии. Ну, как иначе расценить его слова о том, что "не стоит всерьез воспринимать" заявления из Баку о том, что столица нынешней Армении Ереван и армянская область Зангезур являются историческими азербайджанскими землями.

Увы, вынуждены огорчить К.Затулина и столь горячо любимых им армянских политиков: заявления об исторической принадлежности Еревана и Зангезура, прозвучавшие из Баку,мир принял весьма серьезно, ибо была озвучена всего лишь историческая правда, реалии, которые, независимо от зубовного скрежета и воя армянских псевдоисториков, хорошо известны мировой общественности, признаны всеми авторитетными западными историками.

После откровенно армянофильского спича его принял президент Армении Серж Саргсян, где К.Затулин назвал главу Армении "хорошим шахматистом как в спорте, так и в политике".

Мудрость и возраст неотделимы, как показала жизнь. Но в случае с К.Затулиным приходится сомневаться.

Российский политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четырех созывов, член фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, Директор Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ) и наконец, член Совета по внешней и оборонной политике России Константин Затулин, мягко говоря, очень своеобразен для самих россиян, а для нас тем более.

Например, если при слове "Институт стран СНГ" у кого-то в голове возникает образ серьезного академического учреждения вроде Британского Королевского института международных отношений, "Ротари Клаба", на худой конец Института США и Канады или Института Европы, - он глубоко заблуждается. "Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ)" - это всего лишь автономная некоммерческая организация. То есть что-то вроде десятков тысяч других российских неправительственных организаций, подвизающихся вокруг государственных структур и живущих на подачки как в виде малых государственных грантов, так и на "помощь" коммерсантов. В случае "института" Затулина, он хоть и скрывает, но, факт того, что эту богадельню, новомодный странноприимный дом финансируется и за счет армянской диаспоры в Москве - секрет Полишинеля.

К.Затулин любит утверждать, что в штате его "Института" якобы на постоянной основе работают 20 специалистов-экспертов, в том числе аж 3 доктора и 5 кандидатов наук в различных областях. Не знаем, доктором чего является некоторые "эксперты"-армянолюбы, но, скорее всего, они сами являются объектами изучения докторов вполне определенной специальности.

Да и научным коллективом там и не пахнет.

"Институт стран СНГ - это очень странная контора. На деле, собственно страноведением в "Институте" занимается всего 4 человека, которые возглавляют виртуальные "отделы" Украины, Средней Азии, Беларуси и Кавказа. Весь остальной штат - это обслуга: секретари, технический персонал, охранники, водители и т.п.". Еще один важный элемент этой конторы - пресс-центр. Это немудрено: по сути, Институт представляет собой своеобразную пиар-контору, которая занимается возвеличиванием самого себя и своего директора, а также отработкой армянского видения постсоветского пространства, армяно-российских отношений и что особенно важно для Затулина, пропагандой и поддержкой позиции Еревана по Нагорно-Карабахскому конфликту.

Самое интересное, что под продуктом, который исправно выдается за "плоды аналитической деятельности", имеются в виду "Информационно-аналитические бюллетени Института стран СНГ". Которые, между прочим, регулярно и в свободном доступе выкладываются в Интернет. Любой желающий может ознакомиться с этим нудным, примитивным и однобоким сбором бессвязной информации, и так же откровенным пиаром Армении, посетив институтский сайт "Материк".

Это представляет собой дайджест выступлений Затулина в СМИ и тематическую подборку публикаций по теме СНГ (читай: поддержки "на ура" Армении) различных авторов на различных Интернет-сайтах, к которым "эксперты" Института не имеют никакого отношения. То есть, по сути, "благодетелям" К.Затулина систематически "впаривается" откровенная виртуальная липа, за которую, тем не менее, выплачиваются вполне живые деньги.

А разного рода "поездки по полям", например, в ту же Армению - это настоящий Клондайк для опытного афериста. Ведь реально проверить, как именно были израсходованы средства, очень непросто.

У людей, знающих жизненный путь Константина Затулина, всегда вызывало большое недоумение, каким макаром его занесло на постсоветское пространство. Но он всегда был комиссаром на комиссионных.

Думаем, что субъективная, основанная на понятных пристрастиях к Армении деятельность Константина Затулина должна наконец-то стать объектом пристального интереса не только руководства Госдумы, но и соответствующих государственных структур. Ведь он своими лживыми и часто откровенно хамскими заявлениями может нанести урон добрососедским, стратегическим отношениям между Азербайджаном и Россией.

Или в России К.Затулину никто не указ?

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az