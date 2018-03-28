Преступления без наказания: уроки воспитания для "политэмигрантов"

Читаю новость. В городе Роттердам Королевства Нидерланды при организации Конгресса азербайджанцев Европы и Конгресса азербайджанцев Бенилюкса была проведена акция "Тихий марш", посвященная Дню геноцида азербайджанцев. Это - не единственная акция, приуроченная к 100-летию геноциду азербайджанцев, который был учинен армянскими террористами. Но ни в одной из них не принимали участия так называемые "политические эмигранты", обосновавшиеся в странах Европы.

А тем временем, акцию в Роттердаме поддержали также действующие в Нидерландах диаспорские организации туркменов Латвии, Литвы, Эстонии и Ирака. Участники акции протестовали не только против армянских террористов, но и некоторых европейских государств, которые их поддерживают.

Акции подобного рода были, есть и будут. Но вот о том, что из себя в реальности представляют все эти "политэмигранты", которые игнорируют такого рода акции, вывод можно сделать однозначный.

Кстати, недавно депутат Милли Меджлиса Адыль Алиев на своей странице в социальной сети Фейсбук анонсировал проведение 31 марта в Кельне в отеле "Сенатор" еще одного важного мероприятия. Пройдет оно в рамках 100-летия АДР, которое отмечается в Азербайджане на государственном уровне, и к столетию азербайджанской армии. Содействие в организации данного мероприятия окажет функционирующая в Германии Ассоциация солидарности и культуры Турции и Азербайджана.

Адыль Алиев пригласил принять участие в этом мероприятии всех тех, чье сердце бьется вместе в Азербайджаном. Так вот уже сейчас со всей уверенностью могу заявить, что среди таковых не будет той компании господ, что специализируются на охаивании всего того, что связано с Азербайджаном. Это их осознанный выбор, но вся проблема как раз и состоит в том, что эти господа считают себя вправе оскорблять тех, кто не разделяет их взглядов.

Раз за разом, упиваясь счастьем от прослушивания собственного голоса, эти господа выходят в интернет-эфир, но не для полемики с противной стороной, дабы в спорах родилась истина, а для участия в бесконечном конкурсе на наиболее громкое и омерзительное оскорбление. Одним махом все азербайджанские военнослужащие, полицейские и представители СМИ, что не поддерживают всех этих "политэмигрантов", объявляются "предателями".

И такими оскорблениями разбрасываются те, кто ни дня не провел на передовой, кто не служил в азербайджанской армии, кто вообще никогда не был гражданином Азербайджана, а носил паспорт вначале гражданина России, а затем гражданина Нидерландов!

Очень сомневаюсь, что после критики в свой адрес "политэмигранты" превратятся в истинных патриотов своей страны и будут принимать участие в тех акциях, что проводятся силами диаспоры против армянских захватчиков и террористов. Из всех возможных форм полемики эти господа выбирают ту, что уместна в дешевых "наливайках" после потребления изрядного количества горячительных напитков.

Но они должны знать, что совершают преступление против своего народа и своей Родины. А раз есть преступление, то должно быть и наказание. Это еще Достоевский писал, о котором, впрочем, все эти ордуханы, думается, даже не слышали.

Акпер Гасанов